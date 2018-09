EU forciert Zusammenarbeit mit Kairo in Migrationsfrage

Die EU forciert in der Migrationsfrage weiter die Kooperation mit Ägypten. Gleich nach der Ankunft in New York traf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als aktueller Ratsvorsitzender am Rande der UNO-Vollversammlung gemeinsam mit EU-Ratspräsident Donald Tusk am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi zusammen.

Es habe sich um ein "Follow Up" der beim EU-Sondergipfel in Salzburg vereinbarten Kooperation im Kampf gegen die illegale Migration gehandelt, sagte Kurz am Abend vor Journalisten und sprach von einem guten Gespräch. "Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt und vertieft."

Bereits am vergangenen Sonntag hatten Kurz und Tusk Sisi in Kairo getroffen. Im Rahmen des EU-Sondergipfels in Salzburg hatte der Kanzler Ägypten für seine Kooperationsbereitschaft gelobt. Kritiker werfen General Sisi freilich vor, das Land am Nil mit einem autoritären Stil zu führen.