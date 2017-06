In einem feierlichen Festakt im Europäischen Parlament in Straßburg hat die Europäische Union das 30-jährige Bestehen des Erasmus-Programmes gefeiert. Seit 1987 nahmen neun Millionen Menschen aus 33 teilnehmenden Ländern (neben den 28 EU-Staaten auch aus Norwegen, Island, Liechtenstein, der Schweiz und der Türkei) an Erasmus+ und seinen Vorgängerprogrammen teil, darunter 240.000 aus Österreich.

Junge Leute würden ermutigt, ihre Fähigkeit auszuweiten um ein Europa der Bürger zu gestalten, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Gegenüber der Dummheit der nationalen Egoismen ist Erasmus wirklich eine gute Antwort", Erasmus sei eine gute Investition in die Zukunft Europas. "Inoffiziellen Gerüchten zufolge gibt es schon eine Million Erasmus-Babys", scherzte Juncker. Dies sei zwar nicht auf die Kommission zurückzuführen, doch er begrüße dies sehr.

"Erasmus sollte eine Chance sein für alle Europäer, unabhängig vom Einkommen", sagte der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani. Das Europäische Parlament werde jedenfalls sicherstellen, dass das Bekenntnis der EU zu einer Ausbildung für alle Jugendlichen kein leeres bleibe. "Wenn Millionen junge Menschen gemeinsam lernen und sich näher kommen, dann ist das gelebte Friedenssicherung in Europa", meinte der österreichische Abgeordnete Heinz Becker (ÖVP).

Juncker und Tajani verliehen anschließend 33 Erasmus-Teilnehmern, einem aus jedem Teilnehmerland, einen Preis. Aus Österreich wurde Ali Mahlodji, Mitbegründer und Geschäftsführer der Berufsberatungsplattform whatchado, ausgezeichnet. Whatchado wurde durch das "Youth in Action programme" der EU gefördert und beschäftigt mittlerweile 50 Menschen aus 15 Ländern. Jedes Monat wird die Plattform über eine Million Mal von jungen Menschen besucht.