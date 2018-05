In der Diskussion ums künftige EU-Budget setzt sich Österreich auch für eine einfachere Abwicklung von Förderzahlungen ein. "Wir haben eine Regelungsdichte, die effizienzfeindlich ist", sagte der zuständige österreichische Spitzenbeamte Georg Schadt am Montag vor Journalisten in Wien. So soll die EU-Kommission künftig nicht mehr einzelne Rechnungen kontrollieren, sondern die Erfüllung von Zielen.

"Der Schwerpunkt der österreichischen Position ist die Vereinfachung. Das wird auch der Schwerpunkt der österreichischen Ratspräsidentschaft sein", sagte der Leiter der Abteilung Koordination Raumordnung und Regionalpolitik im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Zwar werde dies schon seit längerem gefordert, in den jetzigen Budgetverhandlungen sei dies aber zum "politischen Thema" worden. Deshalb sei er zuversichtlich, dass in der nächsten Finanzperiode "die Kontrolldichte deutlich reduziert werden wird".

Für Österreich sei dies auch wegen der vergleichsweise überschaubaren Fördervolumina wichtig, die in einzelnen Bundesländern nur einige Millionen Euro erreichen. Ziel sei es, den Verwaltungsaufwand bei der Auszahlung von EU-Fördermitteln in den einstelligen Prozentbereich zu drücken, sagte Schadt. Zugleich betonte er, dass dieses selbstverwaltete System nur Ländern offenstehen soll, die in Vergangenheit gut mit den EU-Fördermitteln gewirtschaftet hätten.

Österreich arbeite derzeit bereits an einem entsprechenden Pilotprojekt, berichtete der Geschäftsführer der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), Johannes Rossbacher. Dieses solle noch in der jetzigen Finanzperiode bis 2020 starten. Dabei geht es um die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen, deren Erfolg an der Reduktion des CO2-Ausstoßes gemessen werden soll. "Eine Tonne CO2-Reduktion wird mit einem bestimmten Betrag remuneriert", erläuterte der ÖROK-Geschäftsführer, der während der Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr die für Kohäsionspolitik zuständige Arbeitsgruppe bei der EU-Kommission leiten wird.

Wie der Regionalpolitik-Experte Markus Gruber betonte, ist die EU-Kohäsionspolitik mit 352 Milliarden Euro in der laufenden Finanzperiode (2014-2020) "das weltweit größte Entwicklungsprogramm". "Auch Österreich als eines der reichsten Länder lukriert beträchtliche Mittel", unterstrich der Leiter der Beratungsfirma convelop. Bis zum Jahr 2020 werden 6,2 Milliarden Euro nach Österreich geflossen sein, aktuell seien es rund 170 Millionen Euro im Jahr.

Für einige Mitgliedsstaaten seien die EU-Fördermittel von besonderer Bedeutung. In Portugal kamen in den Jahren 2014 bis 2016 80 Prozent aller öffentlichen Investitionen aus EU-Töpfen, in Kroatien, Litauen, Lettland, der Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Polen, Rumänien und Estland waren es jeweils mehr als die Hälfte. Auch Gruber kritisierte die "extreme Verrechtlichung" der Förderpolitik mit 5.000 Seiten an Regelungstexten, die vor allem dezentrale Systeme wie Österreich vor große Herausforderungen stelle. Hierzulande gebe es nämlich immer noch 16 Stellen, die für die Abwicklung der Förderprojekte zuständig sind, vier auf Bundesebene und ein bis zwei pro Bundesland.

Einig waren sich die Experten, dass die Kohäsionspolitik positive Effekte für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Europäischen Union habe. Profitieren würden davon auch Nettozahler wie Österreich. Die österreichische Wirtschaft sei nämlich "überproportional erfolgreich in Nachbarstaaten, die Großempfänger sind", sagte Schadt. "Es gibt eine Reihe von Umwegrentabilitäten", betonte der Spitzenbeamte, der aber zugleich auf die Vorgaben von Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) in den Verhandlungen über den EU-Budgetrahmen ab 2021 verwies. Österreich will nach dem Brexit nicht mehr ins EU-Budget einzahlen und gehört damit einer verschwindenden Minderheit an. Laut EU-Budgetkommissar Günther Oettinger sind 20 der 27 Staaten zu Mehrzahlungen bereit, darunter auch die größten Nettozahler Deutschland und Frankreich.