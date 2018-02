Verhandlungen über den milliardenschweren EU-Finanzrahmen gehören zu den schwierigsten, die es in der EU gibt.

Diesmal wird es noch schwieriger, denn mit Großbritannien verliert die Union auch ihren drittgrößten Beitragsleister zum EU-Budget. Beim Gipfel in Brüssel versuchen die Staats- und Regierungschefs Pflöcke einzuschlagen - drei Monate, bevor die EU-Kommission ihren Vorschlag macht.

Dass EU-Ratspräsident Donald Tusk die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs so früh schon zu einem Sondergipfel nach Brüssel bestellt, ist ungewöhnlich, macht aber angesichts der bevorstehenden Europawahlen im nächsten Jahr Sinn. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eine Entscheidung zu den EU-Finanzen noch vor der Europawahl im Mai 2019 gefordert. Tusk hält ein solches Szenario in einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs dagegen für "unrealistisch", er peilt vielmehr erst später im nächsten Jahr eine Vereinbarung mit dem neu gewählten EU-Parlament an.

Das Timing ist aber nicht der einzige Punkt, bei dem Tusk und Juncker unterschiedlicher Auffassung sind. Bezifferte die EU-Kommission die Finanzierungslücke durch den Brexit bisher mit jährlich 14 Milliarden Euro, geht Tusk in seinem Schreiben an die Regierungschefs von "ungefähr zehn Milliarden Euro pro Jahr" aus. Ähnlich wie bei den Flüchtlingsquoten, die Juncker vorgeschlagen und Tusk im letzten Jahr als ineffizient abgelehnt hatte, fährt der EU-Ratspräsident seinen eigenen Kurs. Er bietet mit der niedriger geschätzten Brexit-Finanzlücke auch Ländern wie Österreich Unterstützung, die das EU-Budget nicht weiter erhöhen wollen.

EU-Budgetkommissar Günther Oettinger hat bereits vor seinem für Ende Mai angekündigten offiziellen Vorschlag eine "moderate" Erhöhung des Finanzrahmens von derzeit 1,0 auf 1,1x Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung gefordert. Laut Diplomaten sind eine Mehrheit der EU-Staaten und alle EU-Institutionen für eine Erhöhung des Finanzrahmens. Gegen höhere Beiträge sträuben sich dem Vernehmen nach Österreich, Dänemark, die Niederlande, Schweden - und mit Abstrichen auch Finnland und Belgien, hieß es im Vorfeld des Gipfels.

Aber diese EU-Länder sind - selbst wenn sie höhere Beiträge für sich ablehnen - alles andere als einheitlich in ihren Sparvorstellungen. Schweden etwa will stärker bei den EU-Agrarmitteln kürzen, für Österreich würden diese Kürzungen auch die heimischen Bauern verhältnismäßig stark treffen. Dass die EU-Kommission in den großen Ausgabenbereichen Landwirtschaft und Strukturhilfen Kürzungen in der Größenordnung von etwa zehn Prozent vorschlagen wird, gilt als sicher.

Die Verhandlungen dürften aber auch durch neue politische Aspekte komplizierter als bisher werden. So forderte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die EU-Strukturhilfen etwa an die Flüchtlingsaufnahme zu koppeln. Und die EU-Kommission will diese Gelder auch stärker an die Rechtstaatlichkeit und an eine funktionierende Justiz in den EU-Staaten knüpfen, was bereits Polen und Ungarn auf den Plan gerufen hat, die solche Überlegungen ablehnen. Gegen Polen läuft wegen der Justizreformen in Warschau ein Grundrechteverfahren der EU.

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird das erste Ringen ums EU-Budget auch sein erster EU-Gipfel als Regierungschef in Brüssel. Die österreichische Position lautet dem Vernehmen nach, dass der heimische EU-Beitrag auf derzeitigem Niveau stabilisiert werden soll. Der EU-Haushalt sollte insgesamt sparsamer und auf wichtige Bereiche fokussiert sein, hieß es im Vorfeld des Gipfels. Kürzungen in der EU-Agrarpolitik will Österreich durch Umverteilungen infolge einer wirksameren Obergrenze für Großbetriebe und eine degressive Förderung zugunsten kleinerer Agrarbetriebe abfedern. Dies dürfte auf den Widerstand großer Agrarproduzenten in Osteuropa und Frankreich stoßen.

Auch mit dem EU-Parlament ist Tusk vor dem Gipfel uneins. Die Abgeordneten fordern, dass der "Spitzenkandidat" der siegreichen Partei bei den Europawahlen Ende 2019 automatisch Junckers Nachfolger als nächster EU-Kommissionspräsident wird. Dafür könne der Europäische Rat "keine Garantie" abgeben, hieß es im Vorfeld des Gipfels aus dem Umfeld von Tusk. Wohl aber dürfte der Gipfel die "Spitzenkandidaten" nicht verhindern, auch wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron - der in keiner großen europäischen Partei verankert ist - diese Idee gerne vom Tisch hätte. Juncker selbst wurde 2014 zum Kommissionspräsidenten gewählt, nachdem er zuvor als "Spitzenkandidat" der Europäischen Volkspartei angetreten war. Die meisten Beobachter in Brüssel halten diese Entwicklung für irreversibel, angesichts des zu erwartenden Widerstands der EU-Abgeordneten gegen einen alternativen Kandidaten.