EU-Budget - Blümel skeptisch in puncto Zeitplan bis EU-Wahl

Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) ist skeptisch, ob der von der EU-Kommission angepeilte Plan, den mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021 bis 2027 noch vor der EU-Wahl im Mai 2019 zu beschließen, hält. "Das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan", sagte Blümel am Montag nach einem Treffen des EU-Rats für Allgemeine Angelegenheiten.

"Wir haben gesagt, dass wir als künftiger Vorsitz alles tun werden, dass die Verhandlungen möglichst rasch vorangehen, aber das könnte schon eine gewisse Zeit dauern", meinte Blümel. "Die Positionen liegen da und dort doch recht weit auseinander." Das hätten auch die Gespräche am Montag gezeigt. Wie lange die Verhandlungen über das künftige EU-Budget dauern werden, sei deshalb derzeit nicht abschätzbar, so der Europaminister.

In der ersten Debatte über den Budgetvorschlag der EU-Kommission bekräftige Blümel beim Treffen der Europaminister zuvor Österreichs Verhandlungsposition. Das Budget und Österreichs Beitrag dürften demnach nicht mehr als ein Prozent des Bruttonationaleinkommens ausmachen. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht 1,11 Prozent vor.

"Wir sind bereit, genau so viel wie jetzt einzuzahlen", erklärte Blümel. Der Richtwert von einem Prozent bedeute in absoluten Zahlen ohnehin eine deutliche Steigerung. Blümel mahnte einmal mehr Einsparungen in der EU-Verwaltung ein. "Der Vorschlag der EU-Kommission, wie er jetzt auf dem Tisch liegt, ist für uns nicht akzeptabel." Von anderen Staaten wie Schweden, Dänemark, den Niederlanden oder Finnland habe Österreich in Brüssel Zuspruch bekommen. "Wir sind eindeutig nicht allein mit dieser Position."

Im Zusammenhang mit dem laufenden Rechtsstaatsverfahren der EU gegen Polen meinte Blümel, dass die bisherigen Schritte noch nicht ausreichen würden. Es bedürfe weiterer Verhandlungen und Maßnahmen seitens Polens. "Das Positive ist, es gibt einen Dialog, wo von polnischer Seite die eine oder andere Maßnahme auch gesetzt worden ist. Noch nicht genug, aber es gibt ja noch ein wenig Zeit." Blümel hofft auf eine weitere Annäherung bis zum nächsten Allgemeinen Rat Ende Juni.