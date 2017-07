EU-Bank gibt mehr als 12,4 Milliarden Euro an Förderkrediten frei

Die Europäische Investitionsbank (EIB), deren geschäftsführender Direktor der frühere österreichische ÖVP-Vizekanzler Wilhelm Molterer ist, hat 12,4 Mrd. Euro an Krediten für Energie-, Verkehrs- und Innovationsprojekte freigegeben, wie sie am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Insgesamt 5 Mrd. Euro sollen in Verkehrsprojekte fließen, davon allein 1,5 Mrd. Euro in die Metro-Linie 15 in Paris.

Für Energieprojekte genehmigte der EIB-Aufsichtsrat 4,3 Mrd. Euro. Daneben sollen auch Wasserprojekte, Bildung, Wohnungsbau und Kommunikationstechnik gefördert werden.

Die EIB ist die Hausbank der EU, Besitzer sind die derzeit noch 28 EU-Staaten. Mit den teils vergünstigten Krediten sollen Projekte gefördert werden, die auch den politischen Zielen der EU entsprechen, nicht nur in der Gemeinschaft, sondern überall in der Welt.