EU-Außenminister beraten bei Krisentreffen über Nahost

Spanien und Frankreich halten trotz des Hamas-Angriffes auf Israel an der Hilfe für die palästinensische Bevölkerung fest. Die Position seines Landes sei klar, sagte Spaniens amtierender Außenminister Jose Manuel Albares vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag. Die Hilfe für die Palästinenser-Gebiete müsse weitergehen, eine Aussetzung wäre kontraproduktiv. Auch Frankreich lehnt einen Stopp jeglicher Unterstützung der Palästinenser ab.

Die Regierung in Paris halte nichts davon, die Hilfen einzustellen, welche den Menschen direkt zugute kämen, und habe das der Europäischen Kommission gegenüber auch deutlich gemacht, teilte das französische Außenministerium mit. Die Europäische Union hatte am Montag alle Zahlungen an die Palästinenser ausgesetzt. Das Hilfsportfolio der EU für die Palästinenser umfasst 691 Millionen Euro. Wegen der Gewalteskalation in Israel stoppte auch Österreich am Montag die Entwicklungszusammenarbeit mit den Palästinensern. Das deutsche Entwicklungsministerium entschloss sich ebenfalls, die Finanzhilfen für die Zusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten "vorübergehend" auszusetzen.

Spanien dagegen fordert, die Zusammenarbeit mit der palästinensischen Bevölkerung fortzusetzen. "Wir dürfen die Hamas, die auf der Liste der Terrorgruppen der EU steht, nicht mit der palästinensischen Bevölkerung, der palästinensischen Autonomiebehörde oder den Organisationen der Vereinten Nationen vor Ort verwechseln", sagte Albares dem spanischen Hörfunksender Cadena SER. Er fügt hinzu, dass die Palästinenser-Gebiete und vor allem der Gazastreifen nach den israelischen Vergeltungsangriffen in naher Zukunft wohl mehr Hilfe benötigen würden.

Die EU-Außenminister beraten am Nachmittag in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage im Nahen Osten. Das Treffen soll zum Teil als Videokonferenz ab 16.00 Uhr stattfinden. Denn mehrere EU-Minister, darunter auch der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), sind am Dienstag in Maskat, um in Omans Hauptstadt am Ministertreffen der EU mit dem Golfkooperationsrat teilzunehmen.

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell hatte das Krisentreffen einberufen, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen. Die EU sei in engem Austausch mit ihren Partnern, um zu helfen und die Situation zu deeskalieren, erklärte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Montag in Brüssel. Borrell habe sich unter anderen mit israelischen, ägyptischen und palästinensischen Vertretern sowie mit den Außenministern der USA, Deutschlands oder Italiens beraten. Das informelle Außenministertreffen am Dienstag solle die Auswirkungen des bisherigen Geschehens und die weiteren Schritte der Europäischen Union diskutieren.