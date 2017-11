Mailand und Amsterdam liefern sich die Endrunde um den künftigen Sitz der EU-Arzneimittelagentur EMA. Kopenhagen schied in zweiter Runde aus, wie Diplomaten am Montag in Brüssel mitteilten.

Laut Diplomaten erhielt Mailand in der ersten Runde bereits 25 Punkte, gefolgt von Amsterdam und Kopenhagen mit jeweils 20 Punkten. Mit fast 900 Mitarbeitern zählt die EMA zu den größten EU-Agenturen. Wien erhielt dem Vernehmen nach vier Punkte und schied bereits in erster Runde aus.