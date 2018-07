Überwiegend zustimmend haben sich Europaabgeordnete zu dem Treffen von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump geäußert. "Die Drohkulisse bleibt - das ist sehr bedauerlich und keine gute Grundlage für konkrete Verhandlungen", betonte jedoch Bern Lange, der Handelsausschussvorsitzender des Europäischen Parlaments.

"Einzig die Verabredung, wieder miteinander zu sprechen, ist besser als gar nicht zu reden", betonte der SPD-Abgeordnete. "Das Europäische Parlament, aber auch die EU-Mitgliedstaaten, werden ein mögliches Mandat für konkrete Verhandlungen mit den USA genau prüfen - einen Deal unter Druck und aus der Hüfte wird es nicht geben", so Lange. Vorher müssten aber "illegale Abschottungszölle" endgültig vom Tisch.

"Europa ist stark, wenn es geschlossen auftritt."

EVP-Fraktionschef Manfred Weber betonte auf Twitter, dass einmal mehr klar werde, "Europa ist stark, wenn es geschlossen auftritt. Wir stehen für fairen Handel, weil alle davon profitieren. So werden Jobs und Wachstum in der EU und den USA gesichert." Dies seien gut Nachrichten aus Washington, so Weber.

» "Lasst uns nicht naiv sein." «

Der Vorsitzende der liberalen ALDE-Fraktion im Europaparlament, Guy Verhofstadt, twitterte, er hoffe, dies werde eine weitere Eskalation vermeiden, "aber lasst uns nicht naiv sein: wir müssen Trump beim Wort nehmen und die Stahl- und Aluminium-Strafzölle loswerden und einen gemeinsamen Ansatz gegenüber China zur Respektierung internationaler Regeln finden."

Auch Mlinar erfreut

Sehr erfreut zeigte sich die NEOS-EU-Abgeordnete Angelika Mlinar: "Es ist ein Bekenntnis zum Freihandel und ein Wiederbeleben von TTIP. Das stärkt die EU". Weil auch das schwierige Thema Landwirtschaft behandelt bzw. inkludiert werde, wäre ein neues Freihandelsabkommen sogar besser als das gescheiterte TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), so Mlinar. Sie hoffe, dass Junckers Verhandlungsgeschick nun auch vielen EU-Bürgern zeige was Sachpolitik bewirken könne und wie Populismus den Wohlstand und sozialen Frieden nachhaltig gefährden könne, betonte Mlinar. "Egal ob dieser Populismus von Donald Trump, Matteo Salvini, Victor Orban oder Sebastian Kurz kommt."

Paris hat Einwände gegen Grundsatzvereinbarung

Frankreich hat kühl auf die Grundsatzvereinbarung von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zur Beilegung des Handelskonflikts reagiert. Die Rückkehr zum Dialog sei zwar zu begrüßen. Über Handel müsse aber auf einer klaren Grundlage und nicht unter Druck verhandelt werden, forderte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris.

Es gebe noch Klärungsbedarf. "Wir wollen nicht in die Verhandlung einer großen Vereinbarung einsteigen, deren Grenzen wir bei TTIP gesehen haben", erklärte Le Maire nach Angaben seines Ministeriums. Die Abkürzung TTIP steht für das lange vorbereitete transatlantische Handelsabkommen zwischen der EU und den USA, das von vielen Seiten heftig kritisiert wird. Es liegt seit dem Amtsantritt Trumps auf Eis.

Die Landwirtschaft dürfe von den Gesprächen zudem nicht berührt werden, betonte Le Maire. Handelshemmnisse, die nicht auf Zöllen beruhten, seien in diesem Bereich nicht verhandelbar: "Europa wird bei seinen Standards nicht nachgeben."

Europa habe auch eigene Interessen zu verteidigen, Le Maire nannte als Beispiel den Zugang zum US-Markt für öffentliche Aufträge. Von Washington würden Taten guten Willens erwartet - besonders bei den Zöllen, die die Stahl- und Aluminiumbranche bereits hart träfen.