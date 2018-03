EU-Abgeordnete begrüßen Warnung der EU-Kommission zu Familienbeihilfe

EU-Abgeordnete haben überwiegend erfreut auf die Antwort der EU-Kommission reagiert, die Österreich im Zusammenhang mit der geplanten Anpassung der Familienbeihilfe an die jeweiligen Lebenskosten im EU-Ausland vor einer Diskriminierung gewarnt hatte.

"Ich habe so eine Antwort erwartet. Alles andere wäre beunruhigend", sagte Romana Tomc, jene slowenische EU-Abgeordnete aus der EVP, die die parlamentarische Anfrage an die EU-Kommission gestellt hat. "Das sind gute Nachrichten für Gastarbeiter. Ich hoffe, dass die Kommission in Einklang mit ihrer Rechtsauslegung und ihren Befugnissen handelt, auch wenn Österreich mit der Indexierung voranschreitet."

Die polnische EVP-Abgeordnete Danuta Jazlowiecka schrieb auf Twitter: "Dies ist ein Signal, dass alle Versuche, Leistungen zu kürzen auf den Widerstand der EU-Kommission stoßen werden."

Bestätigt sieht sich auch NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar in ihrer Kritik an der Bundesregierung. "Österreich darf den Rechtsweg nicht verlassen." Die EU-Kommission habe der geplanten Schlechterstellung bei der Familienbeihilfe von EU-Bürgern eine klare Abfuhr erteilt.

"Uns war allen von Anfang an klar, dass diese Maßnahme gegen geltendes EU-Recht verstößt," so Mlinar. Die vorliegende Beantwortung setze die Regierung in Wien unter Zugzwang, die geplante Indexierung raschest zurückzunehmen.

Die grüne Europaabgeordnete Monika Vana, die gemeinsam mit Mlinar die Anfrage unterstützt hatte, forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf, "die klar gegen EU-Recht verstoßenden Pläne aufzugeben". Die EU-Kommission stelle klar, "dass es gleiche Leistungen für gleiche Beiträge geben muss. Von der Kommission wird außerdem betont, dass ArbeitnehmerInnen weder direkt noch indirekt aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert werden dürfen."

In ihrer Antwort erinnerte die EU-Behörde am Dienstag daran, dass der EU-Vertrag jegliche Diskriminierung - direkt oder indirekt - von Arbeitnehmern auf Grundlage der Nationalität verbiete. Nach den geltenden EU-Regeln für Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme hätten mobile Arbeiter denselben Anspruch auf Kindergeld wie lokale Arbeitnehmer.

Zuletzt hatte Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) die Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder von Ausländern, die in ihrer Heimat leben, verteidigt und erklärt, das Vorhaben der Regierung werde sicher kommen. Mehrere EU-Abgeordnete hatten die EU-Kommission im Jänner zur Rechtmäßigkeit der von der ÖVP-FPÖ-Regierung geplanten Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland befragt.

Das Familienministerium in Wien wies die Bedenken der EU-Kommission an der von Österreich geplanten Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland zurück. Es bestehe keine "Diskriminierung der Arbeitnehmer aufgrund der Nationalität", da sich die Indexierung nach den Lebenserhaltungskosten im EU-Aufenthaltsland der Kinder richten würde, hieß es am Dienstag aus dem Ministerium.

Der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker bekräftigte hingegen, er unterstütze die Pläne der Bundesregierung, "die Familienbeihilfe aus Gerechtigkeitsgründen an die Lebenshaltungskosten anzupassen. Es geht um die Unterstützung für Kinder, dort wo sie leben. Daher setze ich mich im Europarlament für eine Änderung der betreffenden EU-Verordnung ein, um die österreichischen Pläne zu realisieren. Und das soll am Besten EU-rechtskonform und im Konsens mit unseren europäischen Partnern umgesetzt werden."