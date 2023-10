Ethikkommission: KI ist zurzeit "heißestes Thema"

Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) sind sich die Bioethikkommissionen von Österreich, Deutschland und der Schweiz einig: Die Technologie sei heilsbringend und gefährlich zugleich. "Hier braucht es strenge Regeln bezüglich Transparenz und Nachvollziehbarkeit", erklärte Christiane Druml, Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission, am Freitagabend in Wien. Gleichzeitig müsse man darauf achten, keine Zukunftschancen zu verpassen.

KI sei zurzeit das "heißeste Thema" und werde, angefeuert von generativer KI - also Programmen wie ChatGPT - die Gesellschaft verändern. Die Herausforderungen durch die Dual-use-Technologie seien jedenfalls groß, sagte Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, nach dem jährlichen Treffen der DACH-Organisationen. In der Medizin ermögliche KI bessere Diagnosen und eine schnellere Medikamentenentwicklung, gleichzeitig könne man massenhaft gefälschte medizinische Texte in Umlauf bringen oder Biowaffen entwerfen, zeigte sich Buyx überzeugt.

So vielversprechend der Einsatz von KI und Robotern bei Operationen sei, müssten die etablierten Techniken der Chirurgie weiter gelehrt und beherrscht werden, mahnte Druml ein: "Das darf nicht verlernt werden." Es seien viel kleine, gesetzliche Schritte notwendig, um bei größtmöglichem Nutzen das Risiko klein zu halten, weil klar sei, dass KI unglaubliche Auswirkungen haben werde. Neben Transparenz und Nachvollziehbarkeit empfahl die Expertin, die Ausbildung an Schulen und Universitäten entsprechend anzupassen.

Auch in anderer Hinsicht könnten Algorithmen toxisch wirken, wenn man an Fake News in sozialen Medien denke, die nach den Terror-Angriffen der radikalislamischen Hamas auf Israel "eine neue Qualität und Quantität" erreicht haben, sagte Buyx. Die Entscheidungen der Algorithmen müssten nachvollziehbar sein, um die Möglichkeit zum menschlichen Eingriff sicherzustellen: "Wir müssen hier das letzte Wort haben." Viele Länder und Organisationen würden derzeit an Regulierungsmöglichkeiten arbeiten. "Die Demokratien werden sich zusammenraufen müssen, um zumindest Minimumstandards zu definieren", erklärte Buyx.