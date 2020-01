Ob wiederentdeckt oder neu entwickelt: Der Wunsch nach Neuem bringt für Konsumenten und Produzenten alljährlich überraschende Entwicklungen auf den Markt, saisonal auftauchende Hypes bestimmen die Lebensmittelwelt. Was uns 2020 kulinarisch erwartet, verraten Food-Blogger und Trendscouts von "speisekarte.de".

1. Das Comeback des "Grosse Pièce"

Das "Grosse Pièce" feiert sein Revival und animiert zum gemeinsamen Essen. An den klassischen Sonntagsbraten angelehnt, verspeisen Gäste gemeinsam einen ganzen Fisch oder Fleischgang. Ursprünglich versteht man unter Grosse pièce (franz., spr. gross' pjǟß'), das Fleischgericht (relevé de boucherie), das bei einem Dinner gewöhnlich als viertes Gericht nach dem Fisch vorgesetzt wird. Es besteht in der Regel aus einem großen Stück Fleisch (Roastbeef, Hammelrücken, Wild, großes Geflügel, oder Schinken, etc.) und wird auch "pièce de résistance" genannt, weil dadurch ein tüchtiger Grund im Magen gelegt werden soll.

© istock images

Das Tranchieren und Portionieren fordert volle Aufmerksamkeit und so wird das gemeinsame Anrichten schnell zu einem festlichen Akt. Neben der sozialen Komponente fördert der Verzehr eines "Centerpiece" auch die Nachhaltigkeit. Ein Gericht für alle, das Ressourcen und Zubereitungszeit spart. Übrigens biten biele Restaurants ereits Sharing-Gerichte in Form von libanesischer Mezze, des chinesischen Feuertopfs oder auch als vegetarische Variante, wie Blumenkohl aus dem Ofen, an.

2. Authentische westafrikanische Gerichte

Westafrikanische Lebensmittel sowie Gerichte gehören zum absoluten Must-Try im Jahr 2020. Die kulturelle Vielfalt Westafrikas findet sich auch in der abwechslungsreichen Küche wieder. So wird das Nationalgericht Jollof-Reis zwar von Haus zu Haus unterschiedlich zubereitet, behält aber die drei Zutaten Tomate, Maniok und Chilis bei. Das beliebte Reisgericht symbolisiert Heimat, Geborgenheit und Liebe. Außerdem legt die Landesküche viel Wert auf gesunde Lebensmittel.

© istock images

Dazu zählen Superfoods wie Maniok, Bohnen, Lemongrass oder Yamswurzel, die reich an pflanzlichen Proteinen sind und kein Gluten beinhalten. Auch heimische Lebensmittel wie Foniohirse oder Teff sind äußerst gesund und nährstoffreich. Bei Teff handelt es sich um eine Pflanzenart, die reich an Mineral- und Ballaststoffen ist, während die Foniohirse die essentiellen Aminosäuren wie Methionin und Cystin beinhaltet. Bei dieser Auswahl kommen die gesundheitsbewussten Esser ohne Weiteres auf ihre Kosten.

3. Show-Cooking in Restaurants

Das Trend-Gericht aus 2020 dampft, steht in Flammen und macht am besten noch akrobatische Saltos in der Luft. Bei einem Restaurantbesuch geht es jetzt um mehr als Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch: Er sollte einzigartige Erinnerungen schaffen. Show-Cooking heißt der neue Trend, der die Gäste beim Essen unterhält, ausgefallene Gerichte serviert und die Zubereitung zu einem echten Erlebnis macht. Ein gemeinsamer Abend im Restaurant soll im Gedächtnis bleiben. Somit ist nicht nur guter Geschmack, sondern auch das passende Ambiente entscheident.

4. Jede Mahlzeit wird zum "Snack"

Noch vor zwanzig Jahren waren Snacks meist bloß eine schnelle Lösung für „Heißhungerattacken“ oder süße Belohnungen. Aber: Langsam wandeln sich Snacks zu „kleinen Mahlzeiten“, von denen Konsumenten erwarten, dass sie gesund und genussvoll zugleich sind. Diese neuen Mini-Mahlzeiten ersetzen schrittweise traditionelle Mahlzeiten wie Frühstück, Lunch und Jause. In der künftigen Esskultur kann jedes Lebensmittel, jedes Getränk und jede Speise zu einer Mini-Mahlzeit werden: Snacking wird zu einer neuen Art zu essen. Diese Entwicklung fordert Handel und Gastronomie heraus.



5. Kichererbsen + Wassermelonenkernen

Cremige Aufstriche aus Nüssen oder Samen sind laut Food-Experten auch im Jahr 2020 weiter auf dem Vormarsch. Zu den bereits bekannten Varianten aus Mandeln und Erdnüssen reihen sich zukünftig auch solche aus Kichererbsen, Wassermelonenkernen und Kürbiskernen.



© istock images

Sie sind der perfekte Dip für Obst und Cracker und schmecken auch auf Brot, Pfannkuchen oder Croissants wunderbar. Kichererbsenbutter & Co. sind reich an pflanzlichem Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen. Selbst gemacht haben Foodies außerdem die Kontrolle über die verwendeten Zutaten und können ganz einfach Zuckerfallen vermeiden – das clevere Snacken der Zukunft.

6. Wieder neue Zuckeralternativen

Die Suche nach alternativen Süßungsmitteln läuft auch 2020 auf Hochtouren und neue Produktneuheiten schaffen es in die Supermärkte. So gehören Süßkartoffelnektar, Granatapfelkernensirup und Mönchsfruchtzucker zu den aktuellen Errungenschaften.

7. Mehl aus Früchten + Gemüse

Mehl aus Getreide bekommt Konkurrenz, denn Foodies setzen immer mehr auf Alternativen aus Nüssen, Früchten und Gemüse – einer der wichtigsten Food-Trends für 2020. Ein Grund hierfür ist vor allem die große Low-Carb-Community, die größtenteils auf Kohlenhydrate in ihrer Ernährung verzichtet. Neben den bereits bekannten Varianten aus Mandel- und Kokosnussmehl reihen sich im kommenden Jahr auch solche aus Früchten und Gemüse, wie Food-Experten und Trend-Forscher gegenüber "Whole Foods" berichten.

© istock images

Demnach gehöre grünes Bananenmehl als Alternative zu herkömmlichen Weizenmehl in die Küche eines jeden Foodies. Es wird aus unreifen, geschälten und getrockneten Kochbananen hergestellt und ist von Naturaus glutenfrei – perfekt für Betroffene einer Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie, wie das Bundeszentrum für Ernährung erklärt. Noch dazu ist Bananenmehl nährstoffreich und steckt voller Ballaststoffe: Sie machen lange satt und halten die Darmflora gesund. Auch Teff- und Blumenkohlmehl stehen bei den Food-Trends 2020 ganz oben auf der Liste und liefern pflanzliches Eiweiß sowie Ballaststoffe.