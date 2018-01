Wer tritt wann an? Wie stehen die Chancen für Österreich? Und warum ist es bereits fix, wer im Finale ist?

Cesar Sampson, Österreichs Vertreter beim Eurovision Song Contest (ESC) 2018, wird im 1. Halbfinale am 8. Mai in Lissabon mit 18 Ländern um den Einzug ins Finale am 12. Mai kämpfen. Dieses Ergebnis erbrachte am Montag die Auslosung der Semifinalstartplätze für den 63. ESC in Portugals Hauptstadt, bei der Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko die ESC-Insignien an Amtskollege Fernando Medina übergab.

Österreichs Kandidat mit ESC-Erfahrung

Noch ist das konkrete Lied für den österreichischen Beitrag nicht offiziell bekanntgeben, wobei der 34-jährige Linzer wieder von einer Expertenrunde zum heimischen Vertreter gekürt wurde. Sampson kann bereits auf ESC-Erfahrung zurückblicken, zeichnete er doch unter anderem für den Beitrag "Beautiful Mess" von Bulgariens Kandidat Kristian Kostov im Vorjahr mitverantwortlich, der letztlich auf Platz 2 beim Tournament in Kiew landete. Der Sieg von Salvador Sobral mit seiner Ballade "Amar Pelos Dois" hatte Portugal damals seinen ersten Song Contest in der Geschichte des Landes beschert.

"Alle an Board!"

Der Startschuss für den ESC 2018 fällt am 8. Mai mit dem 1. Semifinale, dem sich am 10. Mai das 2. Halbfinale und am 12. Mai das große Finale anschließen. Unter dem maritimen Motto "All Aboard!" (Alle an Bord!) treten dabei in der Lissabonner Altice Arena im Mai insgesamt 43 Länder gegeneinander an - die bisherige Höchstzahl beim Contest, die zuletzt 2011 von Düsseldorf erreicht wurde. Das Bühnendesign, für das erneut Florian Wieder verantwortlich zeichnet, verzichtet dabei erstmals seit Moskau 2009 auf LEDs und Projektionen.

Auf dieser Stage muss sich Sampson am 8. Mai zunächst mit 18 weiteren Nationen um eines der zehn Finaltickets messen, wobei noch nicht alle konkreten Teilnehmer samt Lied von den Ländern nominiert wurden. Von den fix für das Finale qualifizierten Großnationen werden Großbritannien, Spanien und Gastgeber Portugal im "österreichischen" Semifinale mitstimmen.

Australien und Russland wieder dabei

Debüts gibt es heuer keine. Aber bereits zum vierten Mal wird beim Bewerb wieder Australien im Sangeswettstreit mitmischen. Und Russland kehrt nach dem Streit und dem folgenden Rückzug für Kiew 2017 zurück. Feiern kann indes Schweden, das heuer seine 60. Teilnahme begießt.

Das Teilnehmerfeld für den 63. Eurovision Song Contest, alphabetisch gereiht:

1. HALBFINALE (19 Teilnehmer) am 8. Mai

~ Albanien Armenien Aserbaidschan Belgien Bulgarien Estland Finnland Griechenland Irland Island Israel Kroatien Litauen Mazedonien Österreich Schweiz Tschechien Weißrussland Zypern ~

2. HALBFINALE (18 Teilnehmer) am 10. Mai

~ Australien Dänemark Georgien Lettland Malta Moldau Montenegro Niederlande Norwegen Polen Rumänien Russland San Marino Schweden Serbien Slowenien Ukraine Ungarn ~

Fix für das FINALE am 12. Mai qualifiziert sind die fünf großen Geldgeber sowie der Gastgeber:

~ Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Spanien Portugal ~