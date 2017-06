Gibt es irgendwo da draußen eine zweite Erde? Dieser Frage will die Europäische Weltraumagentur ESA nun wieder nachgehen: Die Mission Plato soll zum ersten Mal systematisch nach erdähnlichen Planeten um andere sonnenähnliche Sterne suchen.

Am 20. Juni hat die Weltraumorganisation verkündet, mit dem Bau eines neuen Satelliten zur Entdeckung von extrasolaren Planeten zu beginnen, wie die Universität Wien in einer Aussendung mitteilte. Unter der Federführung des Instituts für Astrophysik der Universität Wien sind mehrere österreichische Institutionen an diesem Vorhaben beteiligt. Der Plan für die sogenannte Mission Plato (Planetary Transits and Oscillations of stars) existiert schon seit 2014. Damas hieß es, dass das Projekt spätestens 2024 in Angriff genommen werden soll.

© ESA/C. Carreau

Suche nach erdähnlichen Planeten

Über 3.600 "extrasolare" Planeten sind bisher um andere Sterne als die Sonne entdeckt worden. "Viele davon sind verglichen mit unserer Erde sehr exotisch – darunter befinden sich viele dem Jupiter ähnliche Gasriesen, die jedoch sehr enge Bahnen um ihre zentralen Sterne ziehen, andere umlaufen kleine Zwergsterne innerhalb nur weniger Tage", teilt die Universität Wien mit. Eine der großen Fragen der gegenwärtigen Planetenwissenschaft, nämlich jene nach der Existenz erdähnlicher Planeten, sei in dieser Hinsicht noch wenig untersucht. Das soll die Mission Plato nun ändern.

Start im Jahr 2026

Das Projekt widmet sich vor allem erdähnlichen Planeten, die ähnliche Sterne wie unsere Sonne umkreisen. Damit verbunden ist die Erwartung, "Geschwister unserer Erde" zu entdecken, auf denen vielleicht flüssiges Wasser vorhanden oder sogar Leben möglich sind. Um das Unterfangen zu finanzieren hoffe man laut ESA in den kommenden Monaten auch auf Unterstützung aus der Industrie. Gestartet wird mit der Suche voraussichtlich aber erst 2026.

Dann werden 26 parallel geschaltete und hoch empfindliche Kleinteleskope von einem Satelliten aus den Weltraum beobachten. Plato soll selbst minimalste "Sternfinsternisse" erkennen, die ein paar Stunden andauern und dann eintreten, wenn zufällig ein Planet vor der Scheibe seiner "Sonne" vorüberläuft – analog zu einer durch unseren Mond verursachten Sonnenfinsternis. Solche Planetenvorübergänge schwächen das Sternlicht aber nur um etwa den zehntausendstel Teil ab, weshalb hoch spezialisierte Kameras und Teleskope von Nöten sind.

Erdähnlich oder nicht?

Der neue Satellit sucht erdähnliche Planeten, indem er zwei Jahre lang die Helligkeiten hunderttausender Sterne aufnimmt und dabei kleinste Lichtabschwächungen wahrnehmen kann. Mit dieser Methode kann neben dem Durchmesser eines Planeten auch der Abstand vom zentralen Stern sowie mittels feinster Schwingungen des Sternenlichts auch das Alter des Sterns abgeschätzt werden. Ergänzende Beobachtungen von der Erde aus werden es den Wissenschaftern in Folge auch möglich machen, die Masse des Planeten zu messen und eine Ähnlichkeit zur Erde oder die Verschiedenheit von ihr festzustellen. "Alle Messdaten geben zum ersten Mal Aufschluss darüber, ob unsere Erde eine einsame Ausnahme unter den vielen Milliarden Planeten in unserer Milchstraße ist, oder ob andere, erdähnliche Himmelskörper existieren", sagt Manuel Güdel vom Institut für Astrophysik der Universität Wien.