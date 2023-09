Es lebe der Neid

Ich muss gestehen, ich war immer schon neidisch. Wahrscheinlich schon in der Abteilung für Neugeborene, als die Schwester das feiste, schreiende Monster neben mir aus dem Bett holte, um es mit der Flasche zu beruhigen, während ich, ruhig und brav, mit der Hoffnung, dafür belohnt zu werden, bei der stündlichen Fütterung einfach übersehen wurde. Später im Kindergarten war es Gerti mit blonden, schulterlangen Zöpfen, in einem roten Rock mit bunten Schmetterlingen, einer weißen Bluse, auf der nie ein Schmutzfleck war, immer hübsch und fröhlich, und für jede Zeichnung ein rührendes Lob bekam. Die Tanten wetteiferten mit schlecht gespielter Begeisterung. Wenn ich ihnen meine Strichmännchen zeigte, kam nichts, außer einem mitleidigen 'herzig' vielleicht. Einmal nahm ich eine Zeichnung von Gerti, sie lag zuunterst auf dem Stoß ihrer Blätter, eine grüne Wiese mit Blumen, und zeigte es einer der Betreuerinnen. Es war hoffnungslos.

Volksschule

In der Volksschule schlug unser Lehrer einem Schüler, er hieß Franz, ins Gesicht, weil er den dritten Tag ohne Hausaufgabe kam. Das war damals noch üblich. Um die Ohrfeige beneidete ich ihn weniger, jedoch um seinen Mut. Franz war sich der möglichen Folgen bewusst, nach dem dritten Tag ohne Hausaufgabe, doch er stand da und lächelte, als der Lehrer ihn anschrie und zuschlug. Er weinte nicht, er lächelte. Wir alle hatten Angst vor dem Lehrer. Mit einer Größe von 1,90 Meter war sein Gesicht irgendwo weit oben, und wir sprachen meist mit seiner Gürtelschnalle. Seine riesige Hand, wenn sie auf ein Gesicht prallte, traf nicht die Wange, sondern reichte vom Ohr bis zur Schulter. Doch da war Franz, der Mutigste von uns allen, der einfach lächelte. Und wie ich ihn beneidete.

In den ersten Jahren des Gymnasiums überraschte mich der Vergleich in seiner Vielfalt, bei anderen zu erkennen, was mich unterscheidet. Ich begann das Phänomen des Unterschieds besser zu verstehen, den Ursprung allen Neids. Die ausgleichende Gerechtigkeit beruhigend zu erleben - jene, die vielleicht auf mich neidisch gewesen wären -, gelang mir nicht. Ich sah immer die, die besser, größer, gescheiter, geschickter, frecher, schneller, einfach mir überlegen waren -etwas konnten oder hatten, das mir fehlte. Der im Unterschied erlebte Mangel dominierte von nun an die Einschätzung meiner Wirklichkeit.

Eifersucht

Sobald ich das Lesen entdeckte, suchte ich in Büchern der Bibliothek meiner Eltern nach Antworten auf meinen quälenden Zustand. In einem dicken Lexikon der Geschichte fand ich die Lösung bei den alten zu formen, in der Besitz gleichmäßig verteilt werde, es keinen Grund mehr für Neid gäbe. Dann schauten sie einige Jahrzehnte zu, ob der Neid verschwinden würde. Die Griechen. 500 vor Christus beschlossen sie, den Neid zu beseitigen, eine Gesellschaft Menschen blieben trotz der Gleichverteilung neidisch. Sie hatten weiterhin das Gefühl, zu kurz zu kommen, mit der Begründung: "Eigentlich steht mir etwas mehr zu als den anderen." Als die neue Umverteilung einige wenige bevorzugte, sagten sie: "Der Unterschied ist gerecht." Zufrieden waren sie dennoch nicht, sie waren neidisch auf jene, die mehr hatten. Pythonus, eines der fünf Kinder des ersten Engels Authadia, verkörperte die Eifersucht und den Neid. Ihre anderen Kinder waren Kakia - die Bosheit, Zelos - die Täuschung, Erinnys -der Ärger, und Epithymia -die Lust. Großartig, dachte ich mir damals als 12-Jähriger, wenn die alten Griechen die Menschen bereits so einteilten, was hält mich zurück, es ebenso zu tun.

Mykonos

Ein paar Jahre später lernte ich den Zusammenhang zwischen Geld und Neid. Es beeindruckte mich nicht mehr das Lob der Lehrer, oder ein Mitschüler, der beim 100-Meter-Lauf zehn Meter vor mir die Zielgerade überquerte. Es ging um das Geld der Eltern, das Schüler und Schülerinnen von einander trennte. Der Mercedes, mit dem Josef abgeholt wurde, der Party-Raum in der Villa, wo Sandra am Wochenende Feste feierte, die Glockenjeans von Kurt, der vor mir saß, die Schischuhe von Erwin, die ich beim Schikurs neidvoll betrachtete, die Fotos von Mykonos, die uns Claudia zeigte, während ich mit Eltern und zwei Brüdern im Zelt irgendwo an der italienischen Adria schlief.

Erwachsene

Mit der Matura und später dem Studium erreichte ich die erwachsene Welt des Neids, die Bedeutung des Erfolgs und der Stellung in der Allgemeinheit. Titel, Karriere, Einkommen, Größe und Lage der Wohnung, Urlaubsorte, Automarke, Kontakte und der Wert des Konsums, all diese Kriterien boten ein unbegrenzt weites Feld für Prahlerei, Eifersucht, Missgunst, Neid, Schadenfreude, Hinterhältigkeit, Böswilligkeit, Scheinheiligkeit und Niedertracht.

Im Erwachsenen fließen die Neid-Perioden aller Altersgruppen ineinander und ergeben ein Gesamtkunstwerk. Für den Rest des Lebens definieren Menschen Wert und Position in der Gesellschaft mit dem Unterschied, der mit scheinbar unbegrenzter Kreativität kommuniziert wird.

Der Neid auf andere ist untrennbar verbunden mit der Erwartung, beneidet und bewundert zu werden, das nahezu psychopathische Bedürfnis nach einer neidvollen Umgebung als Fundament der eigenen Überlegenheit.

Sätze wie: "Ich sah eine Kreuzfahrt, 5.000 Euro, entlang der Fjorde von Norwegen, dachte mir, warum nicht, und kaufte sie einfach" - "Wir haben ein neues Auto, schauten zuerst zu VW, gingen dann doch zu BMW" - "Unser Zimmer war lächerlich klein, ich verlangte den Direktor, und wir bekamen eine Suite als Upgrading" -"Es kostete mich ein paar Anrufe und mein Sohn bekam die Stelle" -"Salzburger Festspiele ausverkauft? Ich habe immer noch Karten bekommen".

Als würden sie um Neid und Bewunderung betteln, die ineinander übergehen, wenn durch Vermögen, Frechheit oder Wichtigkeit das für andere Unmögliche für sie möglich wird. Mit bedeutungslosem Gerede wird quälend für die Umgebung der Unterschied symbolhaft betont -das unüberwindbare Grenzgebiet vom Ort der Verachtung zu dem der eingeforderten Bewunderung.

Jachthafen

Ein Erlebnis half mir, den Neid in seiner absurden Logik besser zu verstehen und damit leben zu lernen. Vor ein paar Jahren lud mich ein Studienkollege -der es im Gegensatz zu mir 'geschafft' hatte -zu einer Schiffsfahrt ein, von Nizza nach St. Tropez. Er verbringt die Sommer in seiner Villa in Süd-Frankreich. Ich versuchte abzulehnen, erklärte, ich würde seekrank werden, doch er überredete mich. Während die Gäste an Deck Champagner tranken und Kaviar-Brötchen verschlangen, als seien sie eine Gruppe Obdachloser, die seit Tagen nichts gegessen hatten, starrte ich angestrengt mit den Händen am Geländer aufs Wasser, um den Brechreiz zu unterdrücken.

Unser Boot stoppte bei der Einfahrt nach St. Tropez, und es begann eine lautstarke Auseinandersetzung mit der Hafenpolizei. Man ließ uns nicht in den Hafen, wir mussten außerhalb anlegen und etwa zehn Minuten zu Fuß gehen. Mein Bekannter konnte sich nicht beruhigen. Der Platz sei gebucht, er habe ein Recht, in den Hafen zu fahren. Selbst während des Mittagessens in einem wunderbaren Restaurant direkt am Wasser sprach er aufgeregt über nichts anderes und zeigte immer wieder auf eine Jacht, die seinen reservierten Platz blockierte.

Ich verließ den Tisch und näherte mich dem Schiff. Mich interessierte, wer meinem erfolgreichen Bekannten den Platz weggenommen hatte. Ein Mann saß am Deck in einem altmodischen, hölzernen Liegestuhl und las Zeitung. Es war George Clooney. Ich musste plötzlich lachen. Clooney legte die Zeitung neben sich auf den wunderbaren Holzboden des alten Schiffes, lächelte ebenfalls und winkte mir zu. Er hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was er angerichtet hatte.

Ich ging ein wenig spazieren in dem wunderschönen Hafen, nachdenklich, fast zufrieden, und dachte an meinen wütenden Studienkollegen, den ich beneidete wegen seiner herrlichen Villa und einer Jacht, die ich wahrscheinlich nie benützen würde. Der freundlich lächelnde George Clooney hatte mich erinnert, dass der Unterschied niemanden verschont.