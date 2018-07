Erstmals kommen die meisten Flüchtlinge über Spanien in EU

Erstmals haben die meisten Flüchtlinge und Migranten die westliche Mittelmeerroute über Spanien bei der illegalen Einreise in die EU genutzt. Gleichzeitig habe es insgesamt in der ersten Jahreshälfte 2018 mit rund 60.430 gerade einmal halb so viele illegale Grenzübertritte in die Union wie im Vorjahreszeitraum geben, teilte die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Dienstag in Warschau mit.

Zuvor hatte die Internationalen Organisation für Migration der UNO (IOM) von der Entwicklung berichtet. Die Grenzschutzbehörde erklärte den Rückgang hauptsächlich mit dem "gesunkenen Migrationsdrucks auf der zentralen Mittelmeerroute".

Von Jänner bis Juni sei die Zahl der in Italien ankommenden Migranten im Vergleich zum Vorjahr um 81 Prozent auf rund 16.100 gesunken, im Juni fiel sie nach Angaben von Frontex sogar um 87 Prozent auf rund 3.000 gefallen.

An der spanischen Grenze zählte die Grenzschutzbehörde im Juni hingegen fast 6.400 Übertritte. Dies sei im Vergleich zum Vorjahresmonat, als über diesen Weg rund 2.400 Flüchtlinge und Migranten kamen, ein Anstieg um mehr als 160 Prozent.

In der ersten Jahreshälfte 2018 seien insgesamt rund 14.700 Menschen über Spanien in die EU gekommen - fast doppelt so viele wie zwischen Jänner und Juni 2017 (7.500). Die meisten von ihnen kamen den Angaben zufolge aus Marokko, Guinea und Mali.

Spanien, in dem seit Anfang 2018 eine neue Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sanchez amtiert, öffnete in mehreren Fällen seine Häfen für in Italien abgewiesene Schiffe. Italiens Populisten-Regierung fährt hingegen seit Wochen einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik.

Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge sank, nachdem die Regierung in Rom im vergangenen Juli ein Abkommen mit der libyschen Küstenwache geschlossen hatte. Die Zahl verringerte sich weiter, seitdem der neue italienische Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega-Partei im Juni entschied, NGO-Schiffe mit Flüchtlingen an Bord abzuweisen.

Frontex-Chef Fabrice Leggeri hatte Anfang Juli bereits vor steigenden Flüchtlingszahlen auf der westlichen Mittelmeer-Route von Marokko nach Spanien gewarnt. IOM-Sprecher Joel Millman konnte dieser Entwicklung jedoch etwas Positives abgewinnen: Im Vergleich zur Route Libyen-Italien seien auf dem Weg nach Spanien sehr wenige Menschen ums Leben gekommen. Seit Jänner kamen nach IOM-Angaben 1.443 Menschen auf dem Mittelmeer ums Leben oder werden seit der Überfahrt vermisst.