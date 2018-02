Der Millennium Falke hebt wieder ab in eine weit, weit entfernte Galaxis: Mit "Solo: A Star Wars Story" startet am 24. Mai das neueste Star Wars Blockbuster-Highlight rund um den Weltraumpiloten Han Solo. Jetzt gibt es einen ersten Trailer.

Bei einer Reihe waghalsiger Abenteuer in der düsteren und gefährlichen kriminellen Unterwelt lernt Han Solo (Alden Ehrenreich) seinen späteren Co-Piloten Chewbacca (Joonas Sutamo) kennen und trifft auf den berüchtigten Glücksspieler Lando Calrissian (Donald Glover).

Jetzt gibt ein erster Trailer Einblicke in das Abenteuer von Oscar-Preisträger Ron Howard. Zu sehen sind in dem neuen Spin-Off Alden Ehrenreich als Han Solo, Woody Harrelson, "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke, Donald Glover als Lando Calrissian, Thandie Newton und Phoebe Waller-Bridge sowie Joonas Sutamo als Chewbacca.