Die siebte Staffel ist schon eine Weile her, die achte Staffel der Erfolgsserie „Game of Thrones“ soll im Frühjahr 2019 kommen. Nun gibt es erste Bilder zu dem großen Serien-Finale.

Die Euphorie ist wohl gerade etwas abgekühlt bei den Fans von „Game of Thrones“. Einige Monate ist bereits das Staffelfinale der siebten Staffel her, das Warten auf die finale, achte Staffel dauert aber ebenfalls noch ein paar Monate. Im Frühjahr 2019 soll es soweit sein.

Eine Umarmung

Um das Feuer wieder ein wenig zu entfachen, hat HBO nun erste Ausschnitte zum großen Finale in seiner Programmvorschau für 2019 präsentiert. Besser gesagt: „Game of Thrones“-Fans konnten in der Vorschau Ausschnitte (zu sehen ab Minute 0:13 bzw. 1:10 im Video oben) erkennen, die nur aus der unveröffentlichten Staffel stammen können. Darin zu sehen ist eine kurze Szene, in der sich Jon Snow und Sansa Stark umarmen. Dabei soll es sich um ein Treffen in Winterfell handeln. Das war es aber auch schon, aber dennoch ein kleiner Funke, der vielleicht das große Feuer wieder auflodern lässt.

Zufriedenheit bei Coster Waldau

Erst vor kurzem verriet Schauspieler Nicolaj Coster Waldau in einem Interview, dass er sehr zufrieden mit dem Ende der achten Staffel sei. Es sei, als würden alle Teile eines großen Puzzles nun einen Sinn ergeben. Man darf gespannt sein, ob die Zuschauer dies aus so sehen werden. Nächstes Jahr wissen wir mehr.