Zum ersten Mal war die berittene Polizei am Montag in einem Stadtgebiet unterwegs.

Wie die Tageszeitung "Kurier" berichtete, trainieren Beamte hoch zu Ross und ihre Pferde nun unter realen Bedingungen für künftige Einsätze. Die Tiere sollen sich an Verkehr, Stadtgeräusche und spielende Kinder gewöhnen.

In einer Halle wurden die Tiere zuvor mit Flaschengeklirr oder Autohupen vertraut gemacht. "Nun üben Pferd und Reiter den Umgang mit Autos und das Gehen über den Zebrastreifen", hieß es in dem Bericht (online). Das Training dürfe in Absprache mit Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) im Stadtgebiet durchgeführt werden.