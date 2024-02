Erster Auftritt von Priscilla Presley im Glitzerkleid

Richard Lugners Opernballgast Priscilla Presley hat wenige Stunden vor dem Ball ihren ersten öffentlichen Termin am Donnerstag absolviert. Im Wiener Grand Hotel präsentierte sich die ehemalige Ehefrau von Elvis Presley in ihrem Pailetten-Kleid von Nina Ricci.

Das Programm auf Ball ist dicht. Laut dem Baumeister wird Presley nach dem Mittellogen-Interview mit dem ORF Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihre Aufwartung machen. Dann will sie unbedingt auf das Tanzparkett. "Sie will tanzen. Ich muss", so der Baumeister. "Ich bekomme ihn dazu, er muss", unterstrich Presley.