Erste Saisonsiege für Austria Wien und Klagenfurt

Die Wiener Austria hat in der 4. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag den ersten Saisonsieg eingefahren. Die "Veilchen" besiegten die WSG Tirol zuhause in Unterzahl mit 2:1 (1:0) und stießen nach dem Lizenz-bedingten Punkteabzug in die Positivzone der Tabelle (1 Punkt) vor. Austria Klagenfurt feierte beim 1:0 gegen Ried in Überzahl ebenfalls den ersten Saisonsieg und schloss mit nun vier Punkten zu den Oberösterreichern auf. Am Abend empfängt Sturm Graz den SCR Altach.