Erste Opfer durch Tropensturm "Pilar" in Mittelamerika

Mehrere Staaten in Mittelamerika haben sich für den Tropensturm "Pilar" gewappnet. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA (NHC) wird der Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h voraussichtlich am Dienstag an der Pazifikküste von Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und El Salvador auf Land treffen. El Salvador meldete bereits zwei Tote durch Unwetter.

"Für die kommenden Tage wird eine weitere Verstärkung erwartet, am Dienstag könnte Pilar fast die Stärke eines Hurrikans erreichen", erklärte das NHC und warnte vor starken Regenfällen, Sturzfluten und gefährlichem Seegang. El Salvador hatte am Sonntag den Notstand ausgerufen, als schwere Regenfälle die Küste heimsuchten. Wie die Behörden mitteilten, starben ein 24-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau, nachdem sie von einem Fluss rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt San Salvador mitgerissen worden waren.