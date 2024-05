Erste Niederlage im NHL-Play-off für NY Rangers

Die New York Rangers haben im achten Spiel des diesjährigen Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die erste Niederlage bezogen. Die punktbeste Franchise der Regular Season verlor das vierte Spiel im Halbfinale der Eastern Conference gegen die Carolina Hurricanes 3:4. Letztere verhinderten damit vorerst das Aus.

Brady Skjei besorgte drei Minuten vor Spielende im Powerplay den Siegtreffer für Carolina. Damit verpassten es die Rangers, mit dem zweiten "Sweep" als erstes Team ins Finale im Osten einzuziehen.

In der Western Conference gingen die Dallas Stars gegen die Colorado Avalanche dank einem 4:1-Auswärtssieg 2:1 in Führung. Jeweils doppelte Torschützen waren Tyler Seguin und Logan Stankoven.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Samstag (2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Eastern Conference: Carolina Hurricanes - New York Rangers 4:3 (Stand in der Serie 1:3)

Western Conference: Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:4 (Stand 1:2)