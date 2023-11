Am Freitag, 1. Dezember, ist es soweit: Nach einem geglückten Crowdfunding auf Basis der Nullnummer erscheint die erste reguläre Ausgabe der neuen Monatszeitung "Das Feuilleton".

Als Highlight führt Bernhard Baumgartner, der Teil des Herausgebergremiums der von Ex-"Wiener Zeitung"-Schreiber gegründeten Zeitung ist, etwa einen Theatertext von Elfriede Jelinek an. Die Literaturnobelpreisträgerin hat ihn der Zeitung zur Verfügung gestellt. Es handle sich um einen der breiten Öffentlichkeit bisher unbekannten Auszug aus dem Stück "Sonne/Luft", so Baumgartner. Jelinek war der mittlerweile von der Regierung in Printform eingestellten "Wiener Zeitung" verbunden, unterzeichnete sie doch etwa eine Petition gegen deren Aus und steuerte Statements bei.

Enthalten im "Feuilleton" ist auch ein Interview mit Regisseur Wim Wenders zu seinem neuen Film "Perfect Days", ein Gespräch mit Schauspieler Nicholas Ofczarek über die kommende Premiere von "Dantons Tod" im Burgtheater oder ein Artikel zur Kulturgeschichte des Glitzers. Eine Spurensuche entführt ins Waldviertel, wo vor mehr als 200 Jahren ein großer Teil des Urwaldes abgeholzt wurde, um in den Wiener Rauchfängen verheizt zu werden. Die Zeitung ist 36 Seiten dick und ab Freitag in Trafiken und als ePaper auf kiosk.at erhältlich.

