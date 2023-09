Ersatz für verschwundenen Oscar von Hattie McDaniel

Mehr als 80 Jahre nach dem historischen Oscar-Sieg von Schauspielerin Hattie McDaniel (1893-1952) plant die Oscar-Akademie eine besondere Würdigung. McDaniel war 1940 für ihre Nebenrolle als Dienstmädchen in "Vom Winde verweht" als erste Schwarze mit der Trophäe ausgezeichnet worden. Sie hatte den Preis der Howard Universität in Washington D.C. überlassen, doch das Ausstellungsstück war später abhanden gekommen. Nun soll die Hochschule einen Ersatz-Oscar erhalten.

Für den 1. Oktober sei eine Übergabe-Zeremonie geplant, bei der das Leben und das Vermächtnis von McDaniel gewürdigt werde, hieß es in einer Mitteilung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag (Ortszeit). Ihr Urgroßneffe, Filmemacher Kevin John Goff, ist unter den eingeladenen Gästen.

Die Howard-Universität hat eine afroamerikanische Tradition und wird überwiegend von Schwarzen besucht. Die Trophäe geht an die Abteilung "Chadwick A. Boseman College of Fine Arts", nach dem 2020 gestorbenen "Black Panther"-Star Chadwick Boseman benannt, der an der Universität Filmregie studierte.

McDaniel hatte bei der Oscar-Verleihung 1940 nicht die traditionelle Statue, sondern eine Plakette gewonnen, wie es von 1936 bis 1942 in der Sparte Nebenrolle üblich war. Ihr Oscar-Triumph war aber damals von der Segregation in den USA überschattet. McDaniel wurde von ihren weißen Filmkollegen getrennt ein Tisch im hinteren Teil des Hotelsaals zugewiesen.