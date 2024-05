Erneuter Sprintsieg von Milan bei Giro d'Italia

Der Italiener Jonathan Milan hat am Freitag beim Giro d'Italia seine heuer dritte Etappe gewonnen. Nach seinen Erfolgen auf dem 4. und 11. Teilstück war der Rad-Profi vom Team Lidl-Trek auch auf der 13. Etappe über 179 km von Riccione nach Cento im Sprint nicht zu schlagen. Unterstützt von seinen Helfern setzte sich Milan vor wie am vergangenen Mittwoch im Massensprint durch und hat eine gute Woche vor Rundfahrt-Ende das Punktetrikot für den besten Sprinter so gut wie sicher.

Nach dem recht unspektakulären, flachsten Abschnitt der diesjährigen Italien-Rundfahrt führt der bisherige Dominator Tadej Pogacar vom Team Emirates gesamt weiter souverän, der Slowene hat nach wie vor ein Guthaben von mehr als zweieinhalb Minuten auf den kolumbianischen Bora-Profi Daniel Felipe Martinez (Bora). Verschiebungen im Klassement wird es am Samstag nach dem zweiten Einzelzeitfahren der Tour geben, und wohl auch am Sonntag nach einer weiteren Bergankunft.