Erneute Luftangriffe und Raketenbeschuss im Sudan

Im Konflikt im Sudan ist es Freitagmittag in der Hauptstadt Khartum übereinstimmenden Medien- und Augenzeugenberichten zufolge zu schweren Luftangriffen und Raketenbeschuss gekommen. Die Luftwaffe der sudanesischen Armee habe Ziele im Zentrum und Norden der Stadt sowie in der angrenzenden Stadt Omdurman beschossen. Die Angriffe erfolgten erneut in unmittelbarer Nähe von dicht besiedelten Wohngebieten. Unterdessen wurde im Zuge der Kämpfe ein weiterer UNO-Mitarbeiter getötet.

Der Mann sei mit seiner Familie im Auto in ein Kreuzfeuer zwischen zwei Kriegsparteien geraten, teilte die UNO-Organisation für Migration (IOM) in Genf mit. Das Unglück passierte in Obeid, knapp 400 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Khartum. "Ich bin tief traurig über den Tod unseres Kollegen, und trauere mit seiner Frau und seinem neugeborenen Kind, ebenso wie mit unserem Team im Sudan", erklärte IOM-Generaldirektor António Vitorino. Am Samstag waren bereits drei Mitarbeiter des Welternährungsprogramms (WFP) in Nord-Darfur getötet worden.

In dem seit Jahren politisch instabilen Land im Nordosten Afrikas kämpft De-Facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Armee ist, mit seinen Truppen gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen Rapid Support Forces (RSF), und dessen Einheiten um die Vorherrschaft. Die beiden Männer führten das gold- und ölreiche Land mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021.

Am Freitag begannen die mehrtägigen Feiertage zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Internationale Vermittler hatten zuvor auf eine Waffenruhe während der Feiertage gedrängt. Die Kämpfe halten mittlerweile seit fast einer Woche ununterbrochen an.