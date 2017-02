Bei einem neuerlichen Unfall mit einem Karnevalswagen im Sambodromo in Rio de Janeiro sind mehrere Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen (Ortszeit) seien Teile des bunt geschmückten Wagens der Sambaschule "Unidos da Tijuca" in sich zusammengefallen, berichtete das Online-Portal "globo.com" am Dienstag unter Berufung auf das brasilianische Gesundheitsministerium.

Sechs Tänzer seien in ein Krankenhaus gebracht worden, zwei von ihnen mit schweren Verletzungen. Sieben Menschen hätten einen Schock erlitten.

Zum Auftakt des Wettstreits der besten Sambaschulen war bereits am Montag ein Wagen außer Kontrolle geraten und in eine Menschenmenge gefahren. 20 Teilnehmer wurden verletzt, mindestens acht so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten. Mindestens drei Menschen erlitten Knochenbrüche. Der Umzug ging nach einer Stunde trotzdem weiter.

Das Finale der Sambaschulen gilt als Höhepunkt des Karnevals in Rio. Zwölf Schulen mit je mehr als 3.000 Tänzern und Musikern wetteifern in den Nächten zum Montag und Dienstag vor 72.000 Zuschauern um den Titel.