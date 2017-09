Erneut Motorräder beim Harley-Treffen in Kärnten gestohlen

Erneut haben sich Diebe auf dem Harley-Treffen am Kärntner Faaker See herumgetrieben. Am Donnerstag bemerkte ein 50-jähriger Deutscher, dass sein 30.000 Euro teures Motorrad vom Hotelparkplatz in Villach verschwunden war. In der Nacht auf Freitag wurden weitere drei Harleys gestohlen. Die Polizei leitete jeweils eine Fahndung ein, konnte jedoch keines der Motorräder finden.

