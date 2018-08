Wenige Tage nach dem verheerenden Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok ist es dort am Donnerstag zu einem neuen schweren Beben gekommen. Der Erdstoß mit einer Stärke von 6,2 ließ erneut einige Häuser einstürzen, wie Augenzeugen und das Meteorologische Institut des südostasiatischen Landes mitteilten.

Das Institut gab mit Blick auf die Gefahr eines Tsunamis Entwarnung. Bei dem schweren Beben am Sonntag waren mindestens 131 Menschen getötet und tausende Häuser zerstört worden. Hunderte Menschen wurden bei dem Erdstoß der Stärke 6,9 verletzt.

Panik in einer Notunterkunft

Ein AFP-Reporter berichtete von Panik unter den Evakuierten in einer Notunterkunft im Norden der Insel Lombok. Das Nachbeben ereignete sich laut US-Erdbebenwarte USGS in geringer Tiefe, während Rettungsorganisationen noch nach Überlebenden in den Trümmern des Erdbebens vom Sonntag suchten. Ein Sprecher des indonesischen Katastrophenschutzes sagte, es habe seit Sonntag 355 Nachbeben gegeben.

Das Erdbeben vom Sonntag mit einer Stärke von 6,9 löschte nach Angaben von Hilfsorganisationen ganze Dörfer aus. Die Zahl der Toten stieg laut Katastrophenschutz am Donnerstag auf 164. Mindestens 1.400 Menschen seien schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher. Die Behörden baten um Medizin, Lebensmittel und sauberes Wasser für die Betroffenen.

Bereits eine Woche zuvor waren auf Lombok 17 Menschen bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 ums Leben gekommen.