Erneut Bahnstreik in Deutschland

Bahnreisende in Deutschland müssen sich auf weitere Ausfälle einstellen. Am Dienstag ab 2.00 Uhr soll es für 24 Stunden erneut zu weitreichenden Einschränkungen im Fern-, Regional-und Güterverkehr kommen, teilte die Gewerkschaft GDL mit. Die Deutsche Bahn versucht, den Lokführerstreik mit einem Eilantrag vor Gericht noch abzuwenden. Im Güterverkehr soll der Streik bereits am Montag um 18.00 Uhr beginnen. Die ÖBB empfehlen, Reisen nach Deutschland wenn möglich zu verschieben.

"Wir ersuchen alle betroffenen Reisenden, nicht notwendige Fahrten nach Deutschland zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen", heißt es auf der ÖBB-Website. "Änderungen werden nach und nach in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY aktualisiert." Die Zugbindung für Tickets von und nach Deutschland gelte als aufgehoben. Tickets, die bis inklusive 10. März gekauft wurden, können bei Nichtantritt der Reise storniert und rückerstattet werden. Nightjet-Tickets von und nach Deutschland können auch im Tagverkehr genutzt werden. Die Tickets seien bis inklusive 19. März gültig.

Die Deutsche Bahn (DB) will den sechsten Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL in dieser Tarifrunde gerichtlich stoppen lassen. Ein entsprechender Eil-Antrag auf einstweilige Verfügung sei beim Arbeitsgericht Frankfurt eingereicht worden, teilte die Bahn am Montag mit. "Insbesondere der viel zu kurze Vorlauf von nur 22 Stunden im Güterverkehr ist eine blanke Zumutung", sagte Personalvorstand Martin Seiler.

Trotz der kurzfristigen Streikankündigung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) für Dienstag bietet die Deutsche Bahn (DB) erneut einen Notfahrplan im Fernverkehr an. Dieses Grundangebot sei seit Montag über die Online-Plattformen des Konzerns abrufbar, teilte das Unternehmen mit. "Das Grundangebot für den Regional- und S-Bahn-Verkehr wird schrittweise ergänzt", teilte die Deutsche Bahn weiter mit. In welchem Umfang die Fernzüge fahren, wurde zunächst nicht bekannt. Bei den vorigen GDL-Streiks bot die Deutsche Bahn rund 20 Prozent des sonst üblichen Fernverkehrs an. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen unterschiedlich.