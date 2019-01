Nudeln gelten in Ernährungsformen wie Low Carb, Keto und Paleo als Tabu. Dabei sind sie nicht ungesund. Es kommt - wie bei den meisten Nahrungsmitteln - vielmehr auf die richtige Menge an. Ein Überblick.

Viele Menschen verschätzen sich bei der richtigen Portionsgröße und essen dadurch zu viel. Um dies zu verhindern, haben britische Ernährungswissenschaftler für die Organisation British Nutrition Foundation (BNF) eine Richtlinie entwickelt, die Überfressen verhindern soll.

So viel Pasta ist pro Person erlaubt

Bei Pasta empfehlen die Forscher beispielsweise 75 Gramm pro Person, das entspricht in etwa der Menge, die in zwei aneinander gelegte Hände passt. Dass einige Personen kleinere Hände haben als andere, spiele dabei keine Rolle. Denn jemand mit großen Händen sei im Schnitt auch größer und habe dadurch einen höheren Energiebedarf.

Gewichtsangabe gilt für ungekochte Nudeln

Wichtig dabei: Die Gewichtsangabe bezieht sich auf Nudeln im getrockneten Zustand. Nach dem Kochen legen sie deutlich an Gewicht zu und werden auch dicker, sie wiegen dann im Schnitt 180 Gramm. Hilfreich können auch Tools sein, die zwar bekannt, aber in den wenigsten Haushalten regelmäßig im Einsatz sind, wie etwa dieses:

Wie gesund sind Nudeln?

Pasta ist vollgepackt mit pflanzlichem Eiweiß, Magnesium, Eisen und reichlich Kalium. 100 Gramm rohe Hartweizennudeln zum Beispiel enthalten 13 Gramm Protein und 1,5 Milligramm Eisen. Zu empfehlen sind Vollkornnudeln. Sie haben in Sachen Nährwert die Nase vorn.

» Wir denken meist nicht über die richtige Portionsgröße nach «

Nudeln per se machen nicht dick - auf die Menge kommt es an. "Wir denken meist nicht über die richtige Portionsgröße nach", sagte Bridget Benelam von BNF dem "Guardian". Meist entscheide die Gewohnheit, der Appetit, die Verpackungsgröße oder das Angebot in der Kantine oder im Restaurant darüber, wie viel wir uns auf den Teller laden.

Richtige Portion durch den Nudel-Trick

Für eine angemessene Portion Spaghetti pro Person empfehlen die Forscher folgenden Trick: Die Nudeln mit Daumen und Zeigefinger so umschließen, dass der Durchmesser in etwa dem einer Ein-Euro-Münze entspricht.

Wer mehr auf dem Teller hat, isst auch mehr

Nicht nur die Untersuchung des BNF zeigt: Wer mehr auf dem Teller hat, isst auch mehr. Forscher empfehlen deshalb beispielsweise, kleinere Teller zu verwenden, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Zur Erinnerung: Der tägliche Energiebedarf für eine erwachsene Frau liegt bei etwa 2.000 Kilokalorien, bei einem Mann bei rund 2.500 Kilokalorien. Der Wert hängt jedoch stark von der jeweiligen Person ab. Mit dem Kalorienrechner der Arbeiterkammer Österreich können sie Ihren optimalen Kalorienverbrauch ermitteln.

Volkskrankheit Übergewicht bekämpfen

Übergewicht gilt als eines der größten Gesundheitsprobleme. Allein in Österreich sind derzeit über 30 Prozent der Frauen und 50 Prozent der Männer übergewichtig. Das sind fast 3,5 Millionen Österreicher. Besonders auf die Portionsgröße ihrer Mahlzeiten sollte die männliche Bevölkerungsgruppe achten. Denn: Am stärksten ausgeprägt sind Übergewicht und Fettleibigkeit in der Alpenrepublik unter den 51- bis 65-jährigen Männern.

Weitere 5 Tipps zu Portionsgrößen

1. Eine Fisch- oder Fleischbeilage sollte etwa halb so groß sein wie die eigene Handfläche.

2. Wer Käse über sein Essen reiben will, sollte eine maximale Menge wählen, die etwa der Fläche von zwei Daumen entspricht.

3. Für Snacks empfiehlt sich die Richtlinie von maximal 20 Gramm. Das entspricht beispielsweise einer Handvoll Nüsse.

4. Wer sich ausgewogen ernähren will, sollte pro Tag maximal 150 Kalorien an Süßigkeiten zu sich nehmen. Das sind etwa vier kleine Schokoladenquadrate.

5. Denjenigen, die sich beim Naschen nur schwer bremsen können, empfehlen die Forscher kleinere Verpackungen, also kleine Chipstüten, Schokoladenstangen oder Mini-Muffins.

