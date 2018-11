Ermittlungen nach Tod einer 50-Jährigen im Waldviertel

Im Waldviertel laufen Ermittlungen nach dem Tod einer 50-Jährigen.

Die Frau war am Mittwochabend leblos in ihrem Haus in einer Stadtgemeinde im Bezirk Horn aufgefunden worden, bestätigte die Polizei einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Eine Obduktion habe keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben, ein toxikologisches Gutachten werde abgewartet.

Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich teilte auf Anfrage mit, dass es am Mittwoch gegen 21.50 Uhr einen Rettungs- und Polizeieinsatz gegeben hat. Der Lebensgefährte der Frau hatte die Einsatzkräfte verständigt. Er sei in einem "psychischen Ausnahmezustand" gewesen. Die Obduktion des Opfers habe keine Verletzungen ergeben.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Lebensgefährten einer 50-Jährigen, die am Mittwochabend leblos in ihrem Haus im Bezirk Horn aufgefunden wurde. Der 47-Jährige soll in die Justizanstalt Krems eingeliefert werden. Ermittelt werde gegen ihn wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Nötigung und des Mordverdachts, bestätigte Sprecherin Susanne Waidecker auf Anfrage einen "Heute"-Bericht.