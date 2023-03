Ermittlungen gegen Lead-Horizon-Eigentümer seit Ende 2022

Gegen den Eigentümer von Lead Horizon, dem in der Corona-Pandemie bekannt gewordenen Anbieter von "Alles Gurgelt"-Test-Kits, wird bereits seit Dezember 2022 von der Staatsanwaltschaft Wien ermittelt. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Es steht der Verdacht auf Untreue, Urkunden- und Beweismittelfälschung im Raum. Ob bei der Untreue ein Schaden jenseits der Wertgrenze von 300.000 Euro in Betracht kommt, ist offen.

"Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", stellte Bussek dazu fest. Wäre dem Beschuldigten an deren Ende ein angerichteter Vermögensschaden von mehr als 300.000 Euro nachzuweisen, hätte das im Fall einer Verurteilung Auswirkungen auf den Strafrahmen. Der läge dann bei einem bis zu zehn Jahren Haft. Für den Verdächtigen, der die Vorwürfe bestreitet, gilt die Unschuldsvermutung.

Das Unternehmen selbst hatte am Mittwochabend gegenüber der APA betont, es werde nicht gegen Lead Horizon ermittelt: "Es handelt sich um eine Auseinandersetzung auf Gesellschafterebene." Lead Horizon sei in dieser Angelegenheit von einem unabhängigen Sonderprüfer "bis ins kleinste Detail geprüft" worden, "ohne dass dabei jegliche Unregelmäßigkeiten zutage gefördert werden konnten". Auch die genaue Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch die KPMG Austria GmbH habe keinerlei Auffälligkeiten ergeben. Am Donnerstag wollte man keine weitere Stellungnahme mehr abgeben - "um nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen", wie es auf APA-Anfrage hieß.

"Die Ermittlungen gegen den Eigentümer der Corona-Test-Firma 'Lead Horizon' zeigen, dass sich die Stadt Wien einmal mehr mit fragwürdigen Partnern umgeben hat", meldete sich indes ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker zu Wort. Die Causa werfe zahlreiche Fragen auf, "die seitens des großzügigen Auftraggebers, der roten Stadt Wien, beantwortet werden müssen", meinte Stocker in einer Presseaussendung unter Anspielung auf die 46,8 Millionen Tests, die im Rahmen des Programms "Alles Gurgelt" in der Bundeshauptstadt durchgeführt und mit Lead Horizon abgerechnet wurden. Die ÖVP verlange vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (ÖVP) "lückenlose Aufklärung, weil es nicht nur um zig Millionen Euro an Steuergeld geht, sondern auch um die Gesundheit der Bevölkerung".