Erler/Miedler holen in München ihren vierten Doppel-Titel

Die Tennis-Doppel-Spezialisten Alexander Erler und Lucas Miedler haben am Sonntag ihren zweiten Titel der Saison erspielt. Mit einer starken Vorstellung wies das Duo in München die topgesetzte deutsche Paarung Kevin Krawietz/Tim Pütz 6:3,6:4 in die Schranken. Nach ihrem vierten ATP-Titel insgesamt sind Erler/Miedler in der Weltspitze angekommen und rangieren im "Race" der besten Saison-Doppel auf Platz zehn.

Zwei Wochen nach dem verlorenen Marrakesch-Endspiel (ATP250) holten Erler/Miedler ihren vierten Titel nach. Die Paarung hat nun in Kitzbühel (2021), Wien (2022), Acapulco (2023) und München gewonnen. Während sich Erler nach dem Erhalt des 29.745-Euro-Siegerschecks auf dem Sandplatz glücklich, aber wortkarg gab, war Miedler alles andere als schmähstad. "Wir haben einen Deal. Der Alex gewinnt das Finale und ich mache die Reden", scherzte Miedler und meinte Richtung Publikum: "Wir sind sehr zufrieden. Ihr wart zwar heute nicht alle für uns, aber die Stimmung war echt gut."

Krawietz/Pütz waren ohne Satzverlust ins Endspiel des ATP-250-Events eingezogen, bissen sich aber am fast gnadenlosen Return des ÖTV-Duos die Zähne aus. Vor allem Erler fand so gut wie immer die Linien, zudem ließen die Österreicher erst bei 4:3 im zweiten Satz erste Breakchancen zu - und wehrten diese ab. "Es tut natürlich weh, euch zwei Vögeln zu gratulieren. Ne, Spaß - ihr seid ein super Team geworden. Es ist tough gegen euch zu spielen", sagte Krawietz. Miedlers Konter saß, wie zuvor im Match: "Pützi, Kevin, gratuliere. Tut uns leid, dass wir euch schlagen mussten. Der Alex war aber leider entfesselt heute."