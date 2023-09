Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team hat die Heimniederlage gegen Portugal in der Weltgruppe I nach dem 0:2-Rückstand vom Vortag nicht verhindern können. Zwar verkürzten zunächst Alexander Erler/Lucas Miedler vor 1.600 Fans im Multiversum in Schwechat gegen Nuno Borges/Francisco Cabral durch ein 7:6(0),7:6(5) auf 1:2. Danach musste aber der am Rücken angeschlagene Sebastian Ofner passen. Dennis Novak verlor das Match gegen Borges glatt mit 3:6,2:6.

Damit war der uneinholbare 1:3-Rückstand besiegelt. Nach dem Ausfall von Dominic Thiem wegen einer Gastritis stand der aktuell beste Spieler am Schlusstag auch nicht zur Verfügung. Ofner hatte zudem am Freitag nur knapp und nach einem nicht verwerteten Matchball seine Partie verloren. Im Finish spürte er einen Stich im Rücken und nach dem Einspielen am Sonntag wusste der Steirer, dass er nicht spielen kann. Er wird aber nicht ausfallen und kommende Woche beim Challenger in St. Tropez spielen, bestätigte er.

Zuvor hatten Erler/Miedler wie zuletzt auch in Rijeka bei einem 0:2-Rückstand Österreichs Chancen mit einem Doppelsieg zumindest aufrechterhalten. "Es war vom Anfang eine enge Partie. Wir sind cool geblieben und haben mit den Fans im Rücken jeden Punkt weitergespielt", bilanzierte Miedler. "Bei 4:5, 40:0 im ersten Satz haben wir uns eigentlich safe gefühlt und auf einmal haben sie Satzball gehabt", erinnerte Erler. Der Tiroler war in diesem Game bei einem Ball so weit aus dem Court gelaufen, dass er mit dem auf der Bank sitzenden Melzer kollidiert war. Den Satzball wehrte das Duo aber ab und spielte dann ein fehlerloses Tiebreak.

Auch Durchgang zwei ging dann ohne Break ins "Jeu decisif", dass sich Erler/Miedler sicherten. Österreich muss nun am 2./3.2. oder 3./4.2.2024 gegen den Abstieg aus Weltgruppe I spielen und verpasste die Qualifikationsrunde. Die Auslosung für den nächsten Länderkampf erfolgt am Mittwoch (15.00 Uhr MESZ) in London.