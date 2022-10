Erkrankter Filmstar Bruce Willis hatte "magischen" Sommer

Mehr als ein halbes Jahr nach dem gesundheitlich begründeten Karriere-Ende hat sich Hollywood-Star Bruce Willis (67) in einem neuen Video mit seiner Familie gezeigt. "Wir glauben hier nicht an Perfektion, aber unser Sommer 2022 war ziemlich nah dran. Er war tatsächlich magisch", schrieb seine Frau Emma Heming-Willis am Sonntag auf Instagram. Ein Videoclip zeigt, wie der Schauspieler Zeit mit seiner Frau sowie den Töchtern Mabel und Evelyn in der Natur verbringt.

Ende März hatte Willis nach einer Aphasie-Diagnose überraschend seine Filmkarriere beendet. Aphasien sind Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können.

In dem zusammengeschnittenen Video ist unter anderem zu sehen, wie der Filmstar seine Frau Emma küsst, eine seiner Töchter beim Tanzen zum Lachen bringt und sie huckepack nimmt. Das Lied "The Bones" der US-Sängerin Maren Morris untermalt den Clip.