Wenn der Stress am größten wird, erwischt es viele. Eine Erkältung ist im Anmarsch, Symptome wie Frieren oder dumpfe Kopf- und Gliederschmerzen machen sich breit, man fühlt sich einfach angeschlagen. Nicht zu übersehen ist, dass Infekte der Atemwege nach wie vor der häufigste Grund für Antibiotikaverordnungen sind. Dabei sind 60 bis 70 Prozent dieser Infektionen viral bedingt! Gleichzeitig nehmen Antibiotikaresistenzen zu. Antibiotika sollten daher im Regelfall so weit als möglich gemieden werden, damit sie, wenn sie wirklich notwendig sind, auch helfen. Das heißt aber nicht, sich den Keimen geschlagen zu geben. Denn genau im Anfangsstadium können Sie Ihre Abwehr am besten unterstützen, um Schlimmeres zu verhindern.

Bei Symptomen in den oberen Atemwegen (Nase, Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen und Hals) empfehle ich ein ansteigendes Fußbad mit Senfmehl. Eine Fußwanne oder einen Kübel mit 37 bis 39 Grad warmem Wasser knöchelhoch füllen, zwei Esslöffel Senfmehl einrühren und sukzessive warmes Wasser zugeben. Für ca. zehn Minuten mit den Füßen darin verweilen und danach die Füße kurz abspülen und einschmieren. Danach mit einer Tasse Tee ab ins Bett und Ruhe geben! Zum Beispiel mit Lindenblüten, Holunderblüten und Hagebutte, bei beginnendem Schnupfen mit Bitterem Eisenkraut versetzt. Achtung: Bei auftretendem Juckreiz beenden Sie das Bad gleich.