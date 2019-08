Prinzessin Diana fühlte sich bei der Taufe ihres Sohnes, Prinz William, ausgeschlossen - "Ich fühlte mich gar nicht gut."

Erinnern Sie sich noch an die Fotos, die zur Taufe von Prinz William veröffentlicht wurden? Der kleine Thronfolger im traditionellen Taufkleid, das seit Generationen in der Familie ist...Die Eltern, Prinz Charles und Prinzessin Diana lächeln. Doch die Wahrheit hinter den Bilder scheint nicht so erfreulich.

Bild 1 von 46 © Bild: Tim Graham/Getty Images Prinz William: 1982 Familienfoto anlässlich der Taufe von Prinz William: Die Mutter Lady Diana, Papa Charles, Oma Elizabeth II, Uroma Elizabeth, genannt Queen Mum und natürlich Großvater Prinz Philip

Bild 2 von 46 © Bild: imago/LFI Prinz William: 1983 Familienidylle auf einer Parkbank: William mit seinen Eltern

























































































Die Taufe von William war für Diana eine Qual

Am 4. August 1982 wurde Prinz William auf den Namen William Arthur Philip Louis getauft. Die Zeremonie fand im Buckingham Palast statt - Prinzessin Diana fühlte sich an diesem besonderen Tag ausgeschlossen. In dem Buch "Diana: Ihre wahre Geschichte"* von Andrew Morton, berichtete die Prinzessin über die Taufe. "Niemand hat mich gefragt, was eine angemessene Zeit wäre. Die Taufe war für 11 Uhr am Vormittag angesetzt. Es hätte keinen schlechteren Zeitpunkt geben können."

» Alles geriet außer Kontrolle «

"Unzählige Fotos von der Queen, von Queen Mum, von Charles, William...Ich fühlte mich ausgeschlossen."

Diana sprach von ihrer Verzweifelung, die sie an dem Tag spürte - "Ich war verzweifelt. Ich hatte praktisch soeben erst die Geburt hinter mich gebracht - William war sechs Wochen alt."

"Alles geriet außer Kontrolle", so Diana weiter, "ich fühlte mich gar nicht gut. Und dann fing auch William an zu weinen, er schien gespürt zu haben, dass es mir nicht gut geht."



