Die Lawinengefahr in Niederösterreichs Bergen ist angestiegen. Zur Tendenz hieß es, die Lawinengefahr bleibe erheblich.

Die Lawinengefahr in Niederösterreichs Bergen ist am Mittwoch in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet über 1.400 Metern Seehöhe durch frischen Triebschnee auf Stufe 3 ("erheblich") der fünfteiligen Skala angestiegen. In den übrigen Regionen und in tieferen Lagen herrschte mäßiges Risiko, teilte der Warndienst mit. Zur Tendenz hieß es, die Lawinengefahr bleibe erheblich.

In windabgewandten Bereichen (Lee), hinter Geländekanten und in Einfahrten zu Rinnen und Mulden sei die Auslösung von Schneebrettlawinen durch geringe Zusatzbelastung möglich, wurde gewarnt. Touren im freien Gelände würden große Erfahrung und Zurückhaltung erfordern.

Am Mittwoch lag der Schwerpunkt der Niederschläge in den Ybbstaler und Türnitzer Alpen, wo bis zu 40 Zentimeter Neuschnee prognostiziert wurden. Dazu kam starker bis stürmischer Westwind.