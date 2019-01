Es wird geweint, gelacht, gelästert und gehungert. Wenn sich die aufstrebenden oder verglühenden Fernseh-Sternchen im Dschungel ihren Ekel-Prüfungen stellen, schwingt bei den Zusehern auch immer die Hoffnung auf Sternstunden des Trash-TV mit. Am Freitag (11. Jänner) geht das Dschungelcamp - "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" in die nächste Runde. Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengefasst.

1. Wie lange gibt es das Dschungelcamp schon?

Die Reality-Show "Ich bin ein Star- Holt mich heraus" wird seit 2004 einmal jährlich im deutschen Privatfernsehen ausgestrahlt. Die neue Staffel auf RTL ist bereits die 13. Ausgabe dieses Formates im deutschen Fernsehen. Moderiert wird das Ganze altbewährt von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

2. An welchen Ort wird gedreht?

Die Anschrift des Dschungelcamps lautet 362 Dungay Creek Road. Das Camp liegt nahe der Gold Coast, an der Ostküste Australiens, etwa 120 Kilometer südlich der Metropole Brisbane. Die Gegend ist als Surfer-Paradies bekannt. Wer bei „Google Earth“ sucht, wird schnell die genauen Daten des Camps herausfinden. Ausgangspunkt ist das 8000-Einwohner-Städtchen Murwillumbah. Das Camp soll sich einige Kilometer nördlich befinden, in dem Örtchen Dungay im australischen Bundesstaat New South Wales. Das Camp liegt demnach in der Nähe des Springbrook National Park.

3. Wie viele Mitarbeiter sind an der TV-Produktion beteiligt?

Rund 400 Mitarbeiter kümmern sich vor Ort in Australien um einen reibungslosen Ablauf.

4. Wie steht es um die Einschaltquoten?

Die Quoten der Dschungel-Ausgabe von 2018 waren im Vergleich zu anderen aktuellen Fernseh-Formaten immer noch sehr gut. Nach RTL-Angaben schalteten im Schnitt 5,62 Millionen Zuschauer ein, um den Weg von Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Fankhauser auf den Dschungelthron zu verfolgen.

» Immer die gleichen Rollenmuster «

Allerdings ist ein gewisser Abwärts-Trend nicht zu leugnen. Die Quoten von 2018 waren die schlechtesten seit zehn Jahren und die drittschlechtesten in der Dschungel-Geschichte überhaupt. Die Hamburger Medienwissenschaftlerin Joan Kristin Bleicher sieht inzwischen "Abnutzungserscheinungen" bei dem Trash-TV-Format. Sie sagt: "Wir haben immer noch die gleichbleibenden Handlungsstrukturen und die gleichen Rollenmuster."

5. Was war die erfolgreichste Staffel?

Die quotentechnisch erfolgreichste Staffel war die im Jahr 2014 mit Dschungel-Königin Melanie Müller. Damals schalteten im Schnitt noch acht Millionen Zuschauer ein.

6. Was bekommt der Gewinner des Dschungelcamps?

In der 13. Staffel wird es erstmals Preisgeld geben. Der Dschungelkönig oder die Dschungekönigin erhält ein Preisgeld von 100.000 Euro . In den vergangenen Jahren war es so, dass der Gewinner bzu Krone und Zepter, individuell vereinbarte Gagen erhalten haben.

7. Wer sind die Teilnhemer der aktuellen Staffel?

+ Alf-Synchronstimme Tommi Piper

+ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Felix van Deventer

+ Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis

+ "Erotik-Ikone" Sibylle Rauch

+ Schlagersänger Peter Orloff

+ Schauspielerin Doreen Dietel

+"Sex-Expertin" Leila Lowfire

+ "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann

+ Vox-Auswanderer Chris Töpperwien

+ Bastian Yotta

+ "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki

+ "Bachelorette"-Kandidat Domenico De Cicco

8. Wer hat die bisherigen Dschungelcamp-Staffeln gewonnen?

Bild 1 von 24 © Bild: RTL 2004: Costa Cordalis Der Dschungelkönig der ersten Staffel war nach seinem Sieg im Jahr 2004 kurzfristig in aller Munde. Seine Siegprämie, die damals 28.000 Euro betrug, spendete der Schlagersänger der Kinderkrebshilfe. Was machen die übrigen Sieger? Und, ebenfalls nicht unspannend: Wie hat sich die Dschungelkrone bzw. "die paar Blätter" (Zitat Kader Loth) im Laufe der letzten 15 Jahre verändert?

Bild 2 von 24 © Bild: RTL 2004: Costa Cordalis Seine Teilnahme brachte ihm laut eigener Aussage rund eine halbe Million Euro ein, zudem absolvierte er nach der Show bis zu sechs Auftritte pro Woche. Sein während des Camps entstandener Song "Jungle Beat" war mehrere Wochen in den Charts vertreten. Inzwischen ist es allerdings wieder relativ ruhig um den Dschungelkönig der ersten Stunde geworden, von sich reden macht er hauptsächlich durch Seitenhiebe auf Daniela Katzenberger, die zu seiner Schwiegertochter wurde.













































Dschungelkönigin 2018: Jenny Frankhauser

Dschungelkönig 2017: Marc Terenzi

Dschungelkönig 2016: Menderes Bagci

Dschungelkönigin 2015: Maren Gilzer

Dschungelkönigin 2014: Melanie Müller

Dschungelkönig 2013: Joey Heindle

Dschungelkönigin 2012: Brigitte Nielsen

Dschungelkönig 2011: Peer Kusmagk

Dschungelkönig 2008: Ross Antony

Dschungelkönigin 2009: Ingrid van Bergen

Dschungelkönigin 2004: Désirée Nick

Dschungelkönig 2004: Costa Cordalis

