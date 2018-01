Die Erfolgsgeschichte von Valerie Ritschl

Vor acht Jahren war mein Leben sehr vom Mamasein geprägt. Ich liebte und liebe dieses Leben noch immer. Doch ich suchte nach einem Ausgleich. Nichts passte besser als das Programm von Weight Watchers mit „Zeit für mich“ als wichtigem Faktor. Die Entscheidung dafür hat mein Leben verändert. Nicht nur eine Veränderung auf der Waage merkte ich, sondern ein besonderes Lebensgefühl regte sich in mir. Auf einmal war die Energie wieder da.

Jetzt habe ich 21 Kilo weniger, mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude – und auch noch meinen Traumjob als Coach bei Weight Watchers gefunden. Veränderung geschieht Tag für Tag, viele kleine Schritte führen in Summe zum großen Durchbruch. Ich gehe meinen Wohlfühlweg weiter mit WW Your Way und den mehr als 200 nährstoffreichen zero Points® Lebensmitteln. Fisch, Tofu, Magerjoghurt, Eier, Hülsenfrüchte, Hühner und Putenbrust und so viel mehr müssen nicht gewogen, nicht gezählt, nicht aufgeschrieben werden.

zero-Points® Rezept

Von der köstlichen zero-Points® Linsen-Karfiol-Suppe zum Beispiel kann ich essen, so viel ich möchte. Hunger ist damit ausgeschlossen. Die eingesparten SmartPoints machen mich flexibel für Einladungen.

© Video: VGN

Linsen-Karfiol-Suppe

0 Smartpoints pro Portion

für 1 große Portion

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

ca. 2 cm Ingwer

200 g Karfiolröschen

50 g trockene rote Linsen

1 TL Curryulver

11/2 TL Suppenpulver

1 Tomate

1 Orange

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Zwiebel, Knoblauch und Ingwer fein hacken und fettfrei andünsten. Karfiol und Linsen dazugeben.

Mit 300 ml Wasser ablöschen und Curry und Suppenpulver einrühren. 5 Minuten köcheln lassen.

Tomate würfeln und Orange auspressen. Tomatenwürfel und ca. 50 ml Orangensaft zur Suppe geben und 10 Minuten köcheln lassen.

Ein paar Karfiolröschen herausnehmen, Suppe pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Mit den Karfiolröschen anrichten.





