Die Erfolgsgeschichte von Anita Pramer

Obwohl ich nie wirklich dick war, hatte ich die eine oder andere Problemzone, die ich gern loswerden wollte. Ich besuchte mit Arbeitskolleginnen einen „Schnupperkurs“ bei Weight Watchers und war von Anfang an begeistert. Die gegenseitige Motivation war so ansteckend, dass ich innerhalb kürzester Zeit acht Kilo abnahm.

Ich hatte neue, nie da gewesene Energien, war tagsüber nicht mehr müde und voller Tatendrang. Ich fühlte mich rundum wohl, und meine positive Ausstrahlung fiel auch meinem Umfeld auf. Auch meine Arbeitskolleginnen nahmen ab, die eine mehr, die andere weniger. Alle waren wir begeistert, wie einfach das Konzept war.

Das neue Programm Your Way macht es jetzt sogar noch leichter, überschüssige Kilos wegzuzaubern. Mein Frühstück, das bevorzugt aus Lachs und Eiern besteht, hat bisher viele Points gekostet. Plötzlich brauche ich dafür gar nichts mehr zu berechnen, kann in vollen Zügen genießen und meine Points für andere Speisen aufheben. Durch die große Flexibilität, die mir das neue Programm bietet, bin ich auch für Feste, Wochenenden und Urlaube bestens gewappnet.

zero-Points® Rezept

Ab sofort gibt es keine Ausreden mehr! Einfach ausprobieren und begeistert sein!

© Video: VGN

Spinatorechiette mit Lachsforelle in Zitronensauce

für 2 Personen, fertig in 30 Minuten - 10 SP pro Person

1 Hühnerbustfilet (ca. 200g) 0 SP

1 Tomate 0 SP

½ Kugel Mozarella light 3 SP

2 Zweige Basilikum

1 TL italienische Kräuter

1 TL Olivenöl 1 SP

200 g Cocktailtomaten 0 SP

Salz, Pfeffer

grüner Salat

Dressing:

1 TL Olivenöl 1 SP

1 EL Balsamicoessig 0 SP

2 EL Orangensaft 0 SP

1 TL Senf 0 SP

1 TL Honig 1 SP

Zubereitung

Backrohr auf 180°C Heißluft vorheizen.

Hühnerbrustfilet waschen, trocken tupfen und sechsmal quer ein- aber nicht durchschneiden.

Fleisch in eine mit Backpapier ausgelegte Auflaufform geben.

Tomate und Mozzarella in 6 Scheiben schneiden.

Geflügeltaschen mit jeweils 1 Scheibe Mozzarella und Tomate und 1 Blatt Basilikum füllen.

Hühnerfilet mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen und Öl darüberträufeln.

Im Backrohr ca. 25 Minuten garen. Inzwischen die Dressingzutaten verrühren und die halbierten Tomaten und den grünen Salat damit marinieren.

Hühnerbrust mit dem Salat anrichten.





AKTION

Gratis Einschreibung, Sie sparen € 33,-

Wochengebühr € 21,00 oder Easy Pass nur € 18,- bei 3 Monaten Mindestbuchung.

300 wöchentliche WW Treffen in ganz Österreich.

Gratis schnuppern immer möglich.

Das neue Programm gibt es auch im WW Fernkurs, online über Net(t) direkt oder in WW Einzelbetreuung.







In Kooperation mit WeightWatchers.