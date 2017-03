Ein Abgeordneter der türkischen Regierungspartei AKP hat den österreichischen Bundeskanzler Christian Kern beleidigt. Kern habe gesagt, die Kundgebungen türkischer Politiker in Europa sollten allesamt verboten werden, schrieb Burhan Kuzu am Montag auf Twitter. "Die beste Antwort darauf: HS", kritisierte der türkische Politiker weiter.

Dabei handelt es sich um die Anfangsbuchstaben der türkischen Redewendung "ha siktir". Diese lässt sich mit "Verpiss dich" übersetzen.

Der Berater des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan beleidigt Kern nicht zum ersten Mal auf Twitter, berichtete die Tageszeitung "Die Presse". Schon im August hatte Kuzu in Richtung Kern getwittert: "Verpiss dich Ungläubiger! EU sinkt sowieso und Nato ist nichts ohne die Türkei".

Der AKP-Abgeordnete und Berater des Präsidenten Erdogan ist Jurist. Kuzu ist Professor für Verfassungsrecht und ehemaliger Präsident der Verfassungskommission.

Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP wirbt mit allen Kräften für die von Staatschef Erdogan angestrebte Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am 16. April ist eine Volksabstimmung geplant, bei der die Bürger mit "Ja" oder "Nein" über die Verfassungsreform abstimmen können. Auch Austro-Türken können an der Wahl teilnehmen.

Österreichs Bundeskanzler Kern hat sich für ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen. "Eine gemeinsame Vorgehensweise der EU, um solche Wahlkampfauftritte zu verhindern, wäre sinnvoll", sagte Kern der deutschen Wochenzeitung "Welt am Sonntag". "Damit nicht einzelne Länder wie Deutschland, in denen Auftritte untersagt werden, unter Druck der Türkei geraten".

"Komme auf jeden Fall nach Deutschland"

Indes will der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu seinen Wahlkampf in Deutschland ungeachtet des fraglichen Auftritts in Hamburg fortsetzen. "Ich werde gehen, niemand kann mich aufhalten", sagte Cavusoglu der Tageszeitung "Hürriyet" (Dienstagausgabe).

Der für diesen Abend geplante Auftritt in Hamburg steht auf der Kippe, da der Veranstaltungsort Plaza Event Center wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage gesperrt worden ist. Türkischen Diplomaten zufolge wird nach einem neuen Veranstaltungsort gesucht.

In Hamburg hatte es Proteste gegen den Auftritt des Ministers gegeben, der für das umstrittene türkische Verfassungsreferendum werben will. Ungeachtet scharfer Kritik am Nazi-Vergleich von Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Bundesregierung Auftritte in Deutschland nicht verbieten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, trotz ernster Meinungsunterschiede mit der Türkei und dem nicht zu rechtfertigenden NS-Vergleich Erdogans gälten in Deutschland die Werte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Erdogan hatte die Auftrittsabsagen für einige türkische Minister mit Praktiken des NS-Regimes verglichen.

Auftritt notfalls beim Generalkonsul

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hält an einem Wahlkampfauftritt in Deutschland fest. Sollte sich nichts finden, werde er in der Residenz des türkischen Generalkonsuls im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst sprechen, sagte Cavusoglu am Dienstag.

Nach der kurzfristigen Absage eines geplanten Auftritts im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg werde nun für den Abend nach einem geeigneten anderen Veranstaltungsort gesucht, sagte am Dienstag ein Sprecher des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP in Deutschland der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte Unklarheit darüber geherrscht, ob Cavusoglu überhaupt noch im Norden Deutschlands auftreten könnte. Der Hamburger Polizei war zunächst nichts bekannt.

Ein möglicher Auftritt Cavusoglus in einem Festsaal in Norderstedt im Norden Hamburgs wurde von der dortigen Polizei dementiert: "Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge findet in dem in Rede stehenden Festsaal im Mühlenweg heute keine Veranstaltung statt."

Auch für andere Orte im Stadtgebiet lägen keine Hinweise vor. Die ursprünglich vorgesehene Veranstaltungshalle im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg war wegen Brandschutzmängeln gesperrt worden.

Die Entscheidung des Bezirksamts Mitte war in der Türkei auf scharfe Kritik gestoßen. Der AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroglu erklärte, die Verfügung markiere einen neuen Tiefpunkt deutsch-türkischer Beziehungen.

Für diesen Mittwoch ist ein Treffen Cavusoglus mit Außenminister Sigmar Gabriel vorgesehen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte Deutschland Nazi-Methoden vorgeworfen, weil deutsche Kommunen Wahlkampfauftritte türkischer Minister aus Sicherheitsgründen verweigert hatten.

Dabei geht es um Werbung für die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei, über das türkische Wähler am 16. April in einem Referendum entscheiden sollen. Die angestrebte Verfassungsänderung würde Erdogan eine große Machtfülle geben.