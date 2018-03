In Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich hat am Freitag um 12.01 Uhr die Erde gebebt. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war der Erdstoß mit einer Magnitude von 2,5 im Bereich des Epizentrums deutlich zu spüren, da der Herd nur drei Kilometer unter der Oberfläche lag. Vereinzelt wurde von umgefallenen Gegenständen und Rissen im Verputz berichtet.

Die ZAMG ersucht Bewohner der Region, die das Beben bemerkt haben, ein Wahrnehmungsformular auf der Homepage (http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung) auszufüllen oder schriftliche Meldungen an den Erdbebendienst der ZAMG, Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.