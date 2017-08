Erdbeben auf Ischia - Gerettete Buben laut Ärzten wohlauf

Die drei nach einem Erdbeben auf der italienischen Ferieninsel Ischia aus Trümmern geretteten Kinder sind wohlauf. Lediglich der älteste Bub, der elfjährige Ciro, habe einen gebrochenen Fuß. "Es ist ein Wunder, sie sind alle drei gesund", berichteten die Ärzte des Krankenhauses von Ischia, in dem die drei Kinder behandelt wurden.

Sie könnten wahrscheinlich schon Mittwoch aus der Klinik entlassen werden, sagten die Ärzte. 16 Stunden lang musste Ciro unter den Trümmern verbringen, bis er befreit wurde. An der Rettungsaktion beteiligte war eine Feuerwehrfrau, die schon im Jänner an der Bergung von Kindern unter den Trümmern des Hotels Rigopiano in der Region Abruzzen teilgenommen hatte. "Wenn man die Kinder lebend rettet, ist die Freunde immens", berichtete die Feuerwehrfrau.

Zwei Tote und 42 Verletzte ist die Bilanz des Erdbebens auf Ischia. Zwei Verletzte seien in kritischem Zustand. 2.600 Menschen wurden obdachlos, teilte der Zivilschutz mit.