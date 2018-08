Knapp zwei Wochen nach dem Beginn seines Entzugs, meldet sich Ex-Radsport-Star Jan Ullrich aus der Klinik. In einem TV-Interview mit der RTL-Sendung „RTL Exclusiv“ offenbart der 44-Jährige nun intime Details aus der Beziehung mit Freundin Elizabeth Napoles.

Demnach habe Ullrich die offizielle Erlaubnis zum Fremdgehen. Der Ex-Radstar begründet die Entscheidung des Paares mit der Abwesenheit seiner Lebensgefährtin: „Ich bin eben ein junger Mann und brauche halt Sex. Und wenn ich vier Wochen unterwegs bin, dann darf ich mir das auch mal von anderen Frauen holen, bevor ich es ausschwitze, was ja sowieso nicht geht“.

» Ich habe eine neue Liebe, mit der ich mein Leben plane «

Freundin Elizabeth macht überraschendes Angebot

Trotzdem wissen Jan Ullrich was er an der Kubanerin habe, die er in einem Restaurant auf Mallorca kennenlernte. Ich habe eine neue Liebe, mit der ich mein Leben plane“, beteuert Ullrich.

Auch Napoles selbst stärkt dem 44-Jährigen den Rücken: Ich bin die Einzige, die ihm noch Wärme gegeben und in den schlimmsten Momenten geholfen hat“. Die 34-Jährige ist sich sicher, dass der frühere Sportler ohne sie vermutlich schon tot wäre, weiß das Magazin „Stern“.

Die Gründe für den tragischen Absturz

Der Tour-de-France-Sieger von 1997 hat einen Tiefpunkt in seinem Leben erreicht, wie ein Schock-Video traurig veranschaulicht. Bevor er mit dem Entzug begann soll er in einem Frankfurter Hotel eine Escort-Dame angegriffen und verletzt haben. Es wird weiter wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ermittelt.



» Ich musste das eine Zeit lang nehmen, weil mich das runterfährt «

Der ehemalige Radstar hat die Trennung von seiner Ehefrau Sara als Auslöser für seine Drogen- und Alkoholprobleme benannt. "Diese Situation habe ich als starke Persönlichkeit unterschätzt, und da habe ich dann natürlich auch etwas tiefer in die Flasche geguckt", sagte er im Interview mit RTL.



Wie Drogen seine Emotionen kontrollieren

Die Drogen hätten ihm dabei geholfen, seine Emotionen zu kontrollieren. "Ich musste das eine Zeit lang nehmen, weil mich das runterfährt. Das funktioniert wie bei einer Schlaftablette bei den normalen Menschen. Bei mir sind es Amphetamine", sagte Jan Ullrich. Hinzu komme eine chronische Knieverletzung, die ihn daran hindere, seine Emotionen durch Sport abzubauen.