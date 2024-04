Entwurf für Besucherzentrum im Oberen Belvedere steht

Die Umsetzung für das Besucherzentrum im Oberen Belvedere rückt näher: Der Entwurf des Architekturbüros epps Ploder Simon ZT steht als Sieger des EU-weiten Wettbewerbs fest, wie das Museum am Donnerstag bekannt gab. Demnach setzte sich das Grazer Büro gegen 81 Mitbewerber aus acht Ländern durch, die Eröffnung ist für Anfang 2028 geplant.

Die Jury würdigte laut Aussendung, "dass das Projekt das barocke Ensemble und die Vorgaben des Denkmalschutzes respektiert, gleichzeitig aber nicht auf eine eigenständige Identität verzichtet". Zu den Vorgaben gehörte, dass das Visitor Center unter dem südlichen Vorplatz des Schlosses "von außen möglichst unsichtbar ist", wie es heißt. Das nunmehrige Siegerprojekt führt vom Eingang beim Kavalierstrakt an der Prinz-Eugen-Straße über drei Ebenen in das Visitor Center unter der Parkanlage, von wo die Anbindung an das Schloss erfolgt. Notwendig geworden sei der Bau eines Besucherzentrums, um eine zeitgemäße Infrastruktur für die große Besucherzahl zu gewährleisten. 2023 war das Belvedere mit 1,3 Millionen Gästen das meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs.

"Es ist eine unglaubliche Freude, dass unser Beitrag, der auf einen behutsamen und achtenden Umgang mit dem barocken Mikrokosmos Belvedere abzielt, ohne dabei auf das Zeitgenössische zu verzichten, zu einem Sieg geführt hat, der letztlich auch für eine vergangene und eine gegenwärtige Baukultur steht", werden die Architekten Petra Simon und Elemer Ploder zitiert. "Der gleichermaßen elegante wie funktional flexible Entwurf von epps ermöglicht eine Weichenstellung für die Zukunft des Belvedere, die seinem internationalen Ruf und seiner Attraktivität gerecht wird", freut sich Generaldirektorin Stella Rollig. Veranschlagt ist eine 18-monatigen Planungs- und Einreichungsphase sowie eine ebenso lange Bauzeit.

Das Projekt ist Teil eines Konjunkturpakets, für das die Bundesregierung für die Jahre 2025 bis 2027 insgesamt 100 Mio. Euro veranschlagt hat und in dessen Rahmen wichtige Bauprojekte im Belvedere, im Kunsthistorischen und im Naturhistorischem Museum realisiert werden sollen. Das Siegerprojekt wird im Kreis der zwölf besten Entwürfe vom 28. Mai bis 2. Juni im Belvedere 21 öffentlich und kostenlos zugänglich sein.

