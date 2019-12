Entspannung auf höchsten Niveau: 12 außergewöhnliche Wellness-Oasen

Der Alltag kann ziemlich stressig sein. Umso wichtiger ist es, sich zwischendurch etwas Zeit für sich selbst zu nehmen und einfach einmal zu entspannen. Diese 12 Wohlfühl-Oasen bieten das perfekte Ambiente für die nächste wohlverdiente Auszeit.

LOISIUM Wine & Spa Resort Südsteiermark

Wellness und Genuss der Superlative kann man im LOISIUM Wine & Spa Resort an der Südsteirischen Weinstraße erleben. Inmitten der malerischen Hügellandschaft lädt der 1.400 m² große Spa-Bereich mit einem ganzjährig beheizten Outdoorpool, einem großen Saunabereich, individuell gestalteten Ruhezonen, Merkur Lifestyle Spa sowie einem Fitnessraum zum Entspannen ein. Kulinarische Spezialitäten und erstklassiger Wein runden das Wohlfühl-Angebot ab.

REITERS Supremehotel Bad Tatzmannsdorf

Ausgezeichnete Erholung – im wahrsten Sinne des Wortes – bietet das REITERS Supremehotel in Bad Tatzmannsdorf: Bereits zum 9. Mal in Folge erhielt das einzigartige Supremehotel die Höchstpunktezahl vom Relaxguide. Mit einer über 8.000 m² großen Wellness-Landschaft inklusive Merkur Lifestyle Spa verfügt das REITERS über das größte Hotel-Spa Europas, Damen können auch im eigenen Ladies-Spa entspannen. Die perfekte Destination für den nächsten Relax-Urlaub!

Villa Seilern Vital Resort Bad Ischl

Zirbenholz-Zimmer für einen gesunden Schlaf, kulinarische Köstlichkeiten, die mit der „grünen Haube“ ausgezeichnet wurden, und ein großzügiger Spa-Bereich sorgen im Villa Seilern Vital Resort Bad Ischl für nachhaltige Entspannung auf höchstem Niveau. Die Gesundheit steht dabei an erster Stelle: Im Merkur Lifestyle Spa kümmert sich ein Team aus professionellen Fachleuten um das körperliche und seelische Wohlbefinden der Gäste.

REITERS Finest Familyhotel Bad Tatzmannsdorf

Auch mit Kindern lässt es sich entspannt urlauben – das beweist das REITERS Finest Familyhotel in Bad Tatzmannsdorf, das vom renommierten Relaxguide bereits zum 5. Mal in Folge zum besten Familien-Wellnesshotel Österreichs gekürt wurde. Ganztägige Kinderbetreuung, ein breit gefächertes Sportangebot, eine hoteleigene Therme sowie das Merkur Lifestyle Spa garantieren, dass jedes Familienmitglied den Urlaub in vollen Zügen genießen kann.

Natur- und Aktivresort Reiterhof Achenkirch

Eingebettet in die malerische Bergwelt rund um den Achensee liegt eine außergewöhnliche Wohlfühl-Oase: Das Natur- und Aktivresort Reiterhof Achenkirch punktet mit familiärer Atmosphäre, gemütlichen Zimmern, einer großzügigen Gartenanlage mit Badeteich und vielfältigen kulinarischen Köstlichkeiten. Ein ganz besonderes Highlight ist die 3000 m² große Wellness-Anlage mit In- und Outdoor-Pools, einer erlebnisreichen Saunawelt sowie dem Merkur Lifestyle Spa.

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia Nassfeld

Das Wander- und Skiparadies Nassfeld ist das ganze Jahr über eine Reise wert – insbesondere, wenn man im Hotel Resort Carinzia einkehrt. Hier erwartet die Gäste ein exklusiver Spa-Bereich, der sich auf 2.400 m² über zwei Etagen erstreckt. Die atemberaubende Bergkulisse ist dank dem direkten Einstieg zur Kabinenseilbahn Millennium-Express quasi „zum Greifen nahe“ – und bietet Sportbegeisterten zu jeder Jahreszeit schier unbegrenzte Möglichkeiten, die Natur zu genießen.

Allegria Resort Stegersbach by REITERS

Das Allegria Resort Stegersbach in der Hügellandschaft des Südburgenlandes bietet mit drei unterschiedlichen Wohnbereichen, zwei Restaurants, einem 6.700 m² großen Aktiv- und Außenbereich, Zugang zur Familientherme mit 14 Becken sowie Merkur Lifestyle Spa jede Menge Möglichkeiten für große und kleine Gäste. Mit der 50-Loch-Reiters-Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal liegt hier auch die größte Golfanlage Österreichs (fast) direkt vor der Zimmertüre.

SPA Resort Therme Geinberg

Wellness für Anspruchsvolle bietet das SPA Resort Therme Geinberg. 3.000 m² Wasserfläche, drei verschiedene Wasserwelten mit Thermal-, Frisch- und Salzwasser sowie 11 Saunen und Dampfbäder lassen bei Erholungssuchenden keine Wünsche offen. Ein besonderes Highlight ist die karibische Salzwasserlagune, die exotischen Flair ins Innviertel holt. Auch die Oriental World mit Hamam ist ein außergewöhnliches Erlebnis für alle Sinne.

Werzer’s Hotel Resort Pörtschach

Im Werzer’s Hotel Resort Pörtschach direkt am Wörthersee werden Erholungssuchende fündig.

Wenn der See zu kalt zum Baden ist, können die Gäste in den 2.000 m² großen Spa-Bereich mit Indoorpool ausweichen – oder sie besuchen das neue Werzer’s Badehaus mit Restaurant und Spa-Bereich inklusive ganzjährig beheiztem Pool im See. Sportbegeisterte können die hoteleigene Tennisarena, Squashboxen, einen Fitness-Raum sowie zahlreiche Wassersport-Angebote nutzen.

Aqua Dome Längenfeld

Alpiner Charme trifft auf moderne Architektur und Wellness auf höchstem Niveau: Im Aqua Dome Längenfeld laden 13 Innen- und Außenbecken, 10 verschiedene Dampfbäder und Saunen sowie vielfältige Ruheoasen dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Im exklusiven Premium-Spa-Bereich erwartet die Hotelgäste Entspannung pur bei fantastischen Ausblicken auf imposante Dreitausender. Regionale und internationale Köstlichkeiten machen den Wohlfühl-Aufenthalt perfekt.

Steigenberger Hotel and Spa Krems

In der idyllischen Wachau liegt das Steigenberger Hotel and Spa Krems mit Blick auf das Donautal. Erholungssuchende und Gourmets sind hier genau richtig: Der großzügige, luxuriöse Spa-Bereich bietet eine Vielzahl an Entspannungsmöglichkeiten und Wellness-Angeboten mit herrlichem Blick auf die umliegenden Weinberge. Mit kulinarischen Spezialitäten aus der mehrfach ausgezeichneten Küche ist für das leibliche Wohl der Gäste rundum gesorgt.

Hotel Bellevue Mali Lošinj

Das Hotel Bellevue im kroatischen Mali Lošinj macht seinem Namen alle Ehre: Das Gebäude scheint über der Čikat-Bucht zu schweben und eröffnet fantastische Ausblicke auf die Adria. Der einzigartige Spa-Garten mit Open-Air-Massagen, Indoor- und Outdoor-Salzwasserpool, ein Privatstrand sowie ein exklusives Fine-Dining-Angebot für Gourmets machen den Aufenthalt in dieser außergewöhnlichen Wellness-Oase unvergesslich.

