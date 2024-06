Entspannter Startschuss für das Nova Rock

"Alles und alle sehr entspannt" - so lautete die einhellige Meinung von Einsatzkräften und Veranstalter zum Start des Nova Rock in Nickelsdorf. Über vier Tage verteilt werden 200.000 Fans erwartet. Abgesagt hat kurzfristig Corey Taylor wegen Erkrankung, als Ersatz springen auf der Red Stage die Wiener Punk-Schock-Rocker Bloodsucking Zombies from outer Space ein. Der musikalische Reigen startet am Donnerstag mit Hot Milk auf der Blue Stage, auch Keanu Reeves wurde erwartet.

Der Schauspieler tritt mit seiner Band Dogstar auf, parallel zum Gastspiel von Kerry King, bekannt als Gitarrist und Songschreiber von Slayer. Als Headliner setzen zur Eröffnung des Open-Airs Green Day und Sisters of Mercy die Schlussakkorde. Am dritten Schauplatz, der Red Bull Stage, fungiert die in Örebro gegründete schwedische Formation Smash Into Pieces heute als Hauptact. Die generell gute Nachricht: Das Wetter "hält", das Gelände ist "in super Zustand", wie ein Sprecher der Organisation betonte.

Für die Einsatzkräfte war es ein ruhiger Start. Die Anreise sowohl am Mittwochabend als auch Donnerstag in der Früh sei komplett reibungslos und staufrei verlaufen, sagte die Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage. Die Wetterlage sei ebenfalls gut, der Boden sei trocken und erlaube daher auch eine komplikationslose Fahrt zu den Parkplätzen. Auch beim ÖAMTC hieß es, dass die Anreise gut laufe. Die Anfahrt werde auf die Autobahnausfahrten Mönchhof und Nickelsdorf geführt, um die Besucherströme aufzuteilen.

Aus medizinischer Sicht gestalteten sich die Anreisetage Dienstag und Mittwoch sowie die Nacht auf Donnerstag laut dem Roten Kreuz ebenfalls ruhig. Einsatzleiter Hans-Peter Polzer berichtete in einer Aussendung: "Bisher hatten wir es mit Problemen wie zum Beispiel Verstauchungen, Knöchelverletzungen, Bienenstichen, Schnitt- und Schürfwunden zu tun." 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind beim Festival im Einsatz.

